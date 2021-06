La inesperada reflexión de Laurita Fernández sobre su relación con Nicolás Cabré

Mucho se habló en su momento de la relación entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré. Sus comienzos, silenciosos y alejados de las cámaras, desembocaron en rumores y horas de aire en los programas de la tarde. El tiempo le dio la razón a los chismes y ambos se mostraron felices y en pareja.

Sin embargo, la vida hizo lo suyo y la conductora y el actor le pusieron fin a su relación. Idas y vueltas, una reconciliación de por medio y nuevamente la ruptura cerraron una puerta que ninguno de los dos quiere volver a abrir.

En ese sentido, quien brindó declaraciones al respecto fue Fernández. Con motivo del estreno de su programa por la pantalla de eltrece, El club de las divorciadas, Laurita compartió una entrevista radial junto a Catalina Dulgi por La Once Diez donde reflexionó, entre otras cosas, sobre su relación con el actor.

Laurita Fernández reflexionó sobre su tiempo junto al actor

“Lo intentamos y no va más. Por más que duela y cuando no hay algo puntual que lo detone es mucho más difícil”, expresó. “Es una decisión que uno posterga. Terminó todo súper bien pero no va más”, sentenció, descartando una eventual vuelta.

“Él me despertó las ganas de ser madre, con él imaginé un montón de aspectos que no había pensado”, reveló. Sin embargo, concluyó con que “capaz él no era la persona” y por eso su relación no llegó al lugar donde ambos habían imaginado en sus inicios.

Por otro lado, reveló haber ido a terapia para “entender por qué pasan diferentes cosas”.

