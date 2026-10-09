Soledad Pastorutti habló por primera vez de la separación de su hermana Natalia
A un mes de confirmarse el divorcio de Natalia Pastorutti tras 30 años de relación, la cantante habló del momento familiar en LAM (América TV)
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A un mes de que se conociera la separación de Natalia Pastorutti y Andrés Manini tras tres décadas juntos y dos hijos en común, Soledad Pastorutti rompió el silencio y habló del momento que atraviesa su hermana
En diálogo con LAM (América TV), la artista fue consultada sobre el estado de ánimo de su hermana. “Ella está trabajando mucho, en lo de Guido. Le está yendo súper bien”, expresó. A su vez, añadió varios elogios para ella: “Además de una gran persona, es una gran artista y me encanta que haya querido volver a las luces”.
Al ser indagada sobre los motivos que llevaron al fin de la pareja, La Sole prefirió resguardar la intimidad familiar: “No me corresponde hablar del tema, por respeto y sobre todo porque amo a mis sobrinos. Son cosas que pasan en la vida, pero con mi hermana, siempre estamos unidas. Desde que somos chiquitas, estamos juntas”.
Cabe destacar que la noticia se conoció el 11 de septiembre, cuando Natalia confirmó que había terminado su relación de Andrés Manini, con quien compartió casi tres décadas. Allí trascendió que la ruptura que estaría atravesada por diferencias vinculadas con la división de bienes y cuestiones económicas.
En diálogo con el ciclo que conduce Ángel de Brito, la hermana de Soledad Pastorutti fue consultada por su situación sentimental y su respuesta fue breve. Cuando le preguntaron si continuaba en pareja, la artista fue contundente, aunque evitó dar detalles sobre la situación: “No, no, no. Con él estamos… bueno, es una cuestión privada, pero los chicos están bien. Eso es lo importante”.
En este sentido, Natalia dejó en claro que su prioridad en este momento pasa por preservar el bienestar de Pascual y Salvador, los hijos que tiene en común con su ahora expareja, sin profundizar en los motivos de la separación ni en las versiones que comenzaron a circular sobre su situación sentimental.