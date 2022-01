Alejandra Maglietti habló de su reciente encuentro con Benjamín Vicuña: “Estaba solterísimo”

Luego de un informe emitido en el programa de El Nueve, Bendita, una de sus panelistas históricas, Alejandra Maglietti, fue consultada acerca de un episodio que vivió hace unos meses. La modelo, conductora y abogada recordó que en una ocasión se cruzó con Benjamín Vicuña en un boliche, pero desmintió, ante las sospechas de sus colegas del ciclo, que hubiera pasado algo entre ellos.

De acuerdo a su relato, el encuentro fue breve y trivial. “Me pidieron un cigarrillo, pero no lo consideré como que me tiraban onda”, aclaró Maglietti. “Vicuña me lo pidió. Antes de que esté de novio, en un lapso que estaba separado, me pidió un cigarrillo. Pero eso no significa nada”, remarcó.

De todos modos, Edith Hermida indagó en el tema y su compañera brindó precisiones. “Estaba solterísimo”, explicó, y añadió que fue reciente. “Habrá sido hace unos meses (...) Pero no, no me habló. Ni me conocía. Me pidió un cigarro, se lo di y se fue”, concluyó la panelista, aseverando que el episodio se produjo cuando el actor chileno todavía no estaba en pareja con Eli Sulichin.

Benjamín Vicuña, enamoradísimo

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin ya no se ocultan GM Press

Lejos de ocultarse ante los flashes, el ex de la China Suárez se muestra en Punta del Este muy cerca de su actual novia, Eliane “Eli” Sulichin. La pareja se conoció nada menos que en el bautismo de Ana García Moritán , la hija de la ex de Benjamín, Pampita Ardohain, y su marido, Roberto García Moritán. De hecho, se asegura que fue la propia Carolina quien ofició de celestina porque es muy amiga de la mamá de Eli. Luego del bautismo en cuestión, la pareja subió su perfil cuando se dejó ver sin problemas disfrutando de unos días de relax en José Ignacio.

El actor llegó a la ciudad balnearia acompañado de su hijo Benicio, que se reencontró allí con su mamá y el resto de sus hermanos, quienes habían viajado unos días antes. Como sus hijos mayores están con Pampita y los menores en Buenos Aires con la China, el chileno decidió pasar largas jornadas de sol y playa con amigos y su novia.

Vicuña, Sulichin, Soledad Fandiño y su pareja, Lucas Langelotti, conversaron en el parador La Huella y, al terminar el día, caminaron juntos hasta sus autos para regresar a sus respectivos hogares GM Press

La abogada Ana Rosenfeld habló del vínculo de la joven de 32 años con el actor de 43 y manifestó: “Ella es una persona de clase alta pero de familia normal. Tiene poder adquisitivo porque trabaja para comprar lo que necesita. No busca fama ni dinero”. Asimismo, aseguró que es de muy bajo perfil y que la conoce porque es amiga de sus hijas. “Es parte de mi familia. Mi consejo fue que disfrute el momento, que esté feliz y Dios proveerá”, expresó la letrada sobre la relación.

El actor chileno, presente en el cumpleaños de Pampita

Vicuña, presente en el cumpleaños 44 de Pampita RS Fotos

La relación entre Vicuña y su exmujer y madre de sus hijos demuestra ser excelente. El chileno fue visto el lunes 17 por la noche en el cumpleaños 44 de Ardohain. Recordemos que la modelo celebró en un reconocido restaurante de la Costanera junto a sus hijos, Bautista, Beltrán, Benicio y la pequeña Ana; su marido, Roberto García Moritán, su hermano Guillermo, y sus amigos más queridos. Vicuña también fue de la partida.

Vicuña junto a Iván Zamorano, gran amigo, quien festejó su cumpleaños esa misma noche pasada la madrugada, compartiendo celebración con Moritán # - RS Fotos

“¡Feliz cumpleaños mi vida! Seguí brillando, sonriendo y enamorando al universo, mi amor, que yo voy a estar acá, abrazándote siempre”, le había escrito García Moritán a su esposa en un romántico posteo en las redes sociales. En el festejo, le hizo un regalo que emocionó a Carolina, pero no trascendió hasta el momento cuál fue el obsequio.

Tres cumpleaños en uno: Pampita, su marido y su amigo Iván Zamorano # - RS Fotos