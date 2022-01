El radical cambio de look de Luisana Lopilato para su nuevo proyecto con Michael Bublé

Luisana Lopilato y Michael Bublé hicieron un importante anuncio a través de sus redes sociales, según adelantaron compartirán un nuevo proyecto laboral. Sin embargo, más allá de la novedad, los fans de la artista repararon en su impactante cambio de look, ya que pasó del rubio al pelirrojo.

Lopilato compartió una noticia muy especial con sus casi seis millones de seguidores en Instagram. “Dedicar tiempo al trabajo es una de mis grandes pasiones, y hoy me toca compartirla con la persona que me acompaña en la vida”, contó la actriz junto a una postal que la muestra con su marido, observando una cámara, y agregó: “Qué lindo es poder trabajar juntos Michael Bublé, te amo”.

Luisana Lopilato sorprendió con un cambio de look (Foto: Instagram)

La primicia sorprendió a los fans de la pareja, que además de desearle buena suerte en su nuevo proyecto -del que no dieron demasiados detalles- enseguida advirtieron el renovado aspecto que luce la actriz en las imágenes, y no se lo dejaron pasar.

Tal como se puede apreciar en las fotos, Luisana lució una llamativa cabellera roja, algo que generó todo tipo de especulaciones por parte de sus seguidores. Hay quienes afirman que la actriz se tiñó, e incluso se lamentan por su decisión, pero también varios internautas que aseguran que tiene puesta una peluca.

Luisana Lopilato y Michael Bublé tienen un nuevo proyecto en conjunto (Foto: Instagram)

“¡No, Lu! ¡No cambies el rubio!”, le reclamó una seguidora decepcionada por su nuevo color de pelo. “Es una peluca”, le respondió otra para tranquilizarla; mientras que una tercera consideró: “¡Le queda bárbaro!”. Frente a esto, la primera continuó el debate y le contestó: “Todo le queda genial porque es hermosa. Pero para mí la avejenta, y ya sé que es peluca jaja”.

Luisana Lopilato generó debate con su cambio de look

El debate continuó en los comentarios de la publicación de Luisana, que cosechó más de 100 mil likes. “¿Tú eres roja? ¿El pelo está rojo?”, indagó un usuario extranjero en un español algo forzado. “Es evidente que se o tiñó, ¿no?”, le respondió otro. Sin embargo, enseguida aparecieron dos seguidoras que aseguraron que se trata de una peluca: “No cambió su color”.

Cabe aclarar que aunque en la Argentina Luisana es reconocida por su rol en Chiquititas, Rebelde Way o Casados con hijos, la actriz es famosa en todo el mundo por su labor en series y películas que trascendieron las fronteras nacionales. Además, su esposo es uno de los cantantes más famosos del mundo y el videoclip de uno de sus mayores hits, “Haven’t met you yet”, de 2009, fue protagonizado por ambos.

“Creí que Michael estaba con Bella Thorne”, dijo un usuario comparando a Luisana con la famosa actriz, cantante y modelo colorada oriunda de Estados Unidos. Para dejar en claro que se trataba de un chiste, el internauta agregó un emoji de una carita riéndose y aseguró: “¡Te ves bien con ese color de pelo, Lu!”. “Pensé lo mismo”, aseguró otro seguidor y un tercero coincidió.

En octubre pasado, Lopilato, Bublé y sus tres hijos Noah, Elías y Vida Amber, pudieron visitar la Argentina luego de pasar dos años de pandemia recluidos en su casa de Vancouver. Luisana aprovechó la estadía en el país para filmar la tercera parte de su personaje Pipa, de las que ya hizo Perdida y La corazonada (se rodaron en Salta y Jujuy), mientras que Michael brindó un show en el Movistar Arena.

Luisana Lopilato se mostró con el pelo rojo junto a Michael Bublé (Foto: Instagram)

Ahora, la pareja tiene un nuevo proyecto laboral entre manos y, según se pudo ver en las imágenes, parece que tiene que ver con el cine o con un nuevo videoclip.