Fuerte reacción: qué dijo Pampita sobre tener un segundo hijo con Roberto García Moritán

Carolina “Pampita” Ardohain es la flamante madre de Ana, la bebé que está por cumplir cuatro meses, y ya muchos se preguntan cuándo tendrá otro hijo junto a su pareja Roberto García Moritán. En relación a esta inquietud, la conductora de Pampita Online (Net TV) realizó una afirmación que sorprendió a todos.

Todo comenzó cuando la panelista Alejandra Martínez hizo referencia a la foto de Lionel Messi y Antonela Rocuzzo en la Torre Eiffel de París. “Parecía bailarina de tango, divina, me encantó. Te digo, que Rober vaya tomando nota, porque se esmeró mucho con la propuesta de matrimonio, pero ahora lo están matando. Mirá esa escena romántica de Messi”, lanzó.

Pampita, su marido Roberto García Moritán y su hija Ana (Foto: Instagram/@pampitaoficial)

“Ay, a mí me encantó”, se sinceró Pampita. “Deberías decirle que te prepare algo así ,Caro”, agregó Martínez. “Sí, a París de vuelta, allá vamos”, bromeó la conductora. “Y vayan y de paso encargan la cigüeña, no sé”, le sugirió la panelista. “¿Otra vez, te parece? Todavía no dormimos nada en casa”, respondió, sin vueltas.

La canción que Roberto García Moritán le compuso a Pampita

“Voy a cometer una locura esta noche y voy a poner mi voz en movimiento. Mis amigos me dijeron ‘no lo hagas’, pero desde que te conocí, hago cosas que no estaban en mí, porque hago cualquier cosa por vos, mi amor. Invento nuevas formas de decirlo…”, comenzó a entonar el empresario gastronómico, micrófono en mano, durante el último episodio de reality Siendo Pampita (Paramount +).

En medio de una cena romántica y acompañado por una gran banda de músicos, le dedicó un tema a su esposa. En la letra, expresó que -por amor a Pampita- gritó goles de Boca, se puso ortodoncia, realizó cursos de diseño y abandonó el hábito de dejar la ropa sucia tirada en el piso.

“Me convertí en cerrajero, plomero y herrero. Vi This Is Us y lloré. Aprendí a hacer asados, puse inyecciones como un enfermero, di clases de matemáticas, me puse aparatos... Busqué una panquequera, me hice baños de crema. Levanté mi ropa tirada y la dejé ordenada: la toalla en su perchero. Vi películas románticas. Escribí cartas de amor. Compartí el control remoto. Grité los goles de Boca. Hice cursos de diseño y decoración... Hago cualquier cosa por vos mi amor”, cantó García Moritán.

“Me dan ganas de tirarme a abrazarlo”, expresó conmovida la conductora en el video. Sin embargo, aunque Pampita celebró la ocurrencia de su marido, las redes sociales hicieron eco del suceso en medio de una lluvia de memes.