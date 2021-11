La contundente respuesta de Roberto García Moritán cuando le preguntaron por Benjamín Vicuña

Roberto García Moritán lleva un año cargado, tras decidir incursionar en política y por el nacimiento de Ana, su primera hija con Pampita. Ahora, en una visita a un programa de televisión, llamó la atención por su respuesta acerca de su vínculo con Benjamín Vicuña, exmarido de su esposa.

El empresario gastronómico estuvo presente en el programa Mañanísima (Ciudad magazine), conducido por Carmen Barbieri, donde habló de la relación que mantiene con Vicuña. La capocómica le preguntó cómo es el hecho de tener una familia ensamblada y quiso despejar sus dudas sobre su relación con la expareja de Ardohain y padre de Bautista, Benicio y Beltrán.

Contundente definición de Roberto García Moritán sobre Benjamín Vicuña: "Para mí es un tipazo"

En ese marco, el economista expresó que “es un espectáculo, una aventura” tener una familia ensamblada y luego amplió sobre su relación con el actor. Y manifestó: “No voy a hablar de él, es algo que no me corresponde. Voy a repetir lo de siempre y es que para mi él es un tipazo”.

Luego se refirió a la familia ensamblada que construyó con Pampita: “Soy muy amigo de mi exmujer (Milagros Brito), incluso hemos pasado año nuevo juntos. Lo más importante de nuestras vidas son nuestros hijos”.

Asimismo, explicó que se separó de Milagros cuando sus hijos eran chicos, “pero que tenía pendiente esta idea de familia”.

Muy reservado, el papá de Delfina y Santino no quiso profundizar sobre su relación con Vicuña y sumó que “lo más importante son los chicos”.

La pregunta que incomodó a García Moritán en vivo: “No voy a contestar”

Hace unas semanas, el candidato de Juntos por el Cambio fue invitado al programa Verdad/consecuencia (TN), donde habló sobre distintos temas relacionados a la actualidad. Entre los mismos, le preguntaron si era “team Wanda o team China”, y no pudo disimular su incomodidad en referencia al escándalo que se generó luego de que María Eugenia “la China” Suárez fuera señalada como la tercera en discordia en la crisis de pareja entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

“La pregunta por la verdad es si sos del team Wanda o del team China. Si no la querés responder, hay una consecuencia y podés elegir la consecuencia”, mencionó la conductora.

Con una notable incomodidad, Moritán mencionó: “Por razones obvias, no voy a responder”. La respuesta no quedó ahí y, en relación con las futuras elecciones legislativas que se realizarán el próximo 14 de noviembre, detalló: “Si me preguntás, yo soy team Juntos por el Cambio”.