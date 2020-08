Sorpresa: Ivana Icardi amaneció "desfigurada" durante sus vacaciones por España

El incidente se produjo en el último día que la actriz pasó en las Islas Canarias junto a su novio, Hugo Sierra Crédito: Instagram @ivannaicardi

Junto a su novio Hugo Sierra (45), a quien conoció en el reality español Supervivientes, Ivana Icardi (25) disfrutó de unas vacaciones en las Islas Canarias. Más allá de los días de playa, bellezas naturales y hermosos momentos vividos en pareja, la actriz e influencer tuvo un susto en la última mañana de las vacaciones.

Al amanecer, Icardi notó que tenía la boca hinchada, producto de una picadura de algún insecto. Sin preocuparse más de lo debido, la actriz e influencer eligió tomarse las cosas con humor y compartió imágenes de su rostro con sus más de 900.000 seguidores.

Así amaneció Ivana Icardi en su último día de vacaciones en las Islas Canarias Crédito: Instagram @ivanaicardi

"Quiero contar esta breve historia de mi triste vida, que me pasó justamente hoy que es mi último día en Canarias. Como verán, tengo el labio de arriba que parezco 'la veneno', porque un maldito bicho, y que no es mi marido, me picó creo que en la noche", comenzó su relato la hermana de Mauro Icardi y cuñada de Wanda Nara.

Lejos de sentirse angustiada, la actriz rosarina le puso humor a la situación y bromeó sobre qué insecto la habría picado. "No sé si fue un bicho o un tinarosaurio, pero no me hizo falta rellenarme los labios. ¿Qué hago para que no se note? Aunque los tengo infladitos, los disimulo con el labial", escribió.

Enamorados, Ivana Icardi y Hugo Sierra rumbo a Palma de Mallorca Crédito: Instagram @ivanaicardi

Fiel a su estilo, la actriz e infuencer optó por seguir adelante. La siguiente foto que publicó en las redes sociales, la mostraba junto a Sierra en el aeropuerto, ambos con barbijo, antes de volar a Palma de Mallorca.