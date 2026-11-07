Stephanie Demner enterneció a todos al mostrar el primer outfit compartido entre sus hijas, Arianna y Jazmín

La semana de Stephanie Demner comenzó de una manera muy especial. El lunes 2 se convirtió en madre por segunda vez junto a su marido, Guido Pella. La familia de tres que conformaron hace cuatro años con Arianna, su primogénita, ahora tiene una cuarta integrante, Jazmín. Fiel a su estilo, la influencer compartió toda la intimidad de su llegada y dejó entrever que el vínculo entre las hermanitas comenzó a construirse de la mejor manera, entre fotos, caricias y un look combinado que derritió de ternura a sus seguidores.

El viernes 6 de noviembre, Demner compartió en su feed de Instagram, red social en la que acumula 1,4 millones de seguidores, la tierna sesión de fotos que les hizo a sus hijas en su casa tras recibir el alta. Acomodaron a Jazmín en el sillón del living con su nido de contención y Arianna no dudó en acercarse, con cuidado y delicadeza. Le dio besos en la cabeza y la tomó de los pies y de las manos y la sostuvo en brazos para que de a poco empezaran a conocerse. La niña se mostró encantada con su hermanita y dejó en evidencia que asumió con total seriedad y compromiso su rol de hermana mayor.

Jazmín y Arianna, las hijas de Stephanie Demner, se lucieron con sus vestidos combinados (Foto: Instagram @stephaniedemner)

Pero, además de la amorosa interacción, lo que encantó aún más a los usuarios de las redes sociales es que ambas llevaban el mismo look en diferente tamaño: un vestido estilo polo de manga corta color blanco con rayas azules y botones. “Mis hijitas y su primer matchy matchy”, comentó la influencer, dando cuenta de que los outfits combinados entre Ari y Jaz recién empiezan.

Stephanie Demner se emocionó con el primer "matchy matchy" de sus hijas (Foto: Instagram @stephaniedemner)

Desde el primer momento, Demner y Pella advirtieron las similitudes físicas entre su bebé recién nacida y su primogénita. Al publicar la primera foto del rostro de Jazmín, la influencer expresó emocionada: “Baby Jaz. Y sí, es igualita a Ari”. Incluso la comparó con una foto de Ari recién nacida a modo de prueba. “Copy paste”, comentó.

La influencer mostró el parecido entre Jazmín con Arianna recién nacida (Foto: Instagram @stephaniedemner)

En mayo de este año, la empresaria y el extenista anunciaron que estaban nuevamente en la dulce espera y posteriormente revelaron desde el parque de atracciones Magic Kingdom en Disney World que esperaban una niña. Al igual que hizo durante su primer embarazo, Demner compartió en sus redes sociales cómo fue creciendo la panza y todos los preparativos para la llegada de su bebé.

Jazmín Pella Demner nació a las 9.30 del lunes 2 de noviembre por cesárea en el Sanatorio Otamendi y pesó 3,333 kilogramos. Los flamantes padres hicieron el anuncio a través de sus redes sociales con postales de los pies de la recién nacida y de la manito de Arianne sosteniéndolos: “Se agrandó el corazón. Bienvenida, Baby Jaz. Te amamos, hija hermosa”.

El posteo con el que Stephanie Demner y Guido Pella anunciaron el nacimiento de su segunda hija (Foto: Instagram @stephaniedemner)

Tras el anuncio, se hicieron eco los mensajes de felicitaciones para la familia. “¡Enhorabuena! ¡Bienvenida al mundo, Jaz! Dios te bendiga a ti, tus papis, tu hermanita mayor y toda la familia”, expresó Catherine Fulop, y Oriana Sabatini agregó: “¡Felicitaciones, hermosa!”. Cale Ruggeri escribió: “Hola bebita linda. ¡Bienvenida!” y Nicole Neumann sumó: “¡Felicidades! ¡Qué emoción!”. Eugenia De Martino, Sofía Calzetti, Marley, Josefina “China” Ansa, Evangelina Anderson y Daniela Celis fueron otras de las celebridades que reaccionaron a la feliz noticia.