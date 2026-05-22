Stray Kids en Argentina por primera vez: fechas, lugar y cómo conseguir las entradas

El fenómeno del K-pop vuelve a sacudir el suelo argentino con una de las noticias más esperadas de los últimos años. Stray Kids, la aclamada boyband surcoreana que cosecha millones de fanáticos en todo el mundo, se presentará por primera vez en Buenos Aires. La cita histórica tendrá lugar el próximo lunes 14 de septiembre de 2026 en el Hipódromo de San Isidro, bajo la producción de DF Entertainment.

Stray Kids es uno de los grupos de K-pop más queridos y populares de la actualidad

El grupo llega al país en el marco de una serie especial de shows denominada “STRAYCITY”, propuesta con la que recorrerán varios países de Latinoamérica y ofrecerá a los seguidores del grupo, conocidos mundialmente como STAY, una experiencia en vivo completamente renovada. Diseñado como un espacio compartido de música, energía y autoexpresión, “STRAYCITY” invita a los asistentes a descubrir una nueva faceta de sí mismos y a moverse libremente.

Cómo y dónde comprar las entradas para Stray Kids en Argentina

Para los miles de fanáticos que esperan asegurar su lugar en el Hipódromo de San Isidro, la venta de entradas comenzará el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas. Según informó la productora, los tickets podrán adquirirse con cualquier medio de pago. Es fundamental tener en cuenta que la única plataforma oficial y habilitada para la compra de las entradas es el sitio web de AllAccess.

El tour completo por Latinoamérica

La gira “STRAYCITY” contará con cuatro fechas exclusivas en la región durante el mes de septiembre:

Miércoles 9 de septiembre: Bogotá, Colombia (Vive Claro Distrito Cultural)

Bogotá, Colombia (Vive Claro Distrito Cultural) Viernes 11 de septiembre: Río de Janeiro, Brasil (Rock in Rio)

Río de Janeiro, Brasil (Rock in Rio) Lunes 14 de septiembre: Buenos Aires, Argentina (Hipódromo de San Isidro)

Buenos Aires, Argentina (Hipódromo de San Isidro) Viernes 25 de septiembre: Ciudad de México, México (Estadio GNP Seguros)

Stray Kids se presentará en Argentina el 14 de septiembre (Foto: Instagram/@livenation.kpop)

La historia de un éxito global con sello propio

Formados a finales de 2017 a través de un reality show de la agencia JYP Entertainment, Stray Kids irrumpió en la escena musical con una potencia inigualable. El octeto, integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, consolidó una carrera impresionante gracias a hits globales como “God’s Menu” (incluida por la revista Rolling Stone entre las mejores canciones del pop coreano), “MANIAC” y “S-Class”, sencillos que ingresaron con fuerza en el prestigioso ranking Billboard Global 200.