Sueño bendito: de qué se trata y cuándo se estrena el nuevo episodio de la serie de Maradona

Maradona: sueño bendito (Amazon Prime Video) se estrenó el 29 de octubre en 240 países y generó grandes repercusiones. La serie basada en la vida de Diego Armando Maradona lanzará este viernes 12 de noviembre su octavo episodio, donde abordará el inicio de su relación con Cristiana Sinagra, la madre de Diego Jr.

El día del lanzamiento de la ficción, la plataforma de streaming subió los primeros cinco capítulos. El viernes siguiente, se estrenaron otros dos. Ahora, restan solo tres episodios que estarán disponibles este mes: el 12 llega “Cristiana”; el 19, “Capitán”; y el 26, “Dios”.

Sobre lo que se verá a finales de esta semana, Amazon Prime Video adelantó a LA NACION que se titulará como el nombre de la amante que Maradona tuvo en Italia mientras jugaba en el Nápoles. La mujer, que en la serie se retrata como una vendedora de ropa interior y amiga de la hermana menor del Diez, queda embarazada y le da al futbolista su primer hijo extramatrimonial reconocido: Diego Armando Sinagra, quien luego sumó el apellido de su padre y comenzó a ser llamado popularmente “Diego Jr.”

“Previo al Mundial 86, el preparador físico de Maradona lo lleva a entrenar en un centro de alto rendimiento, al tiempo que el resto de la Selección Nacional se preparan en Argentina en condiciones precarias. El romance con Cristiana avanza apresuradamente, hasta que una noticia inesperada termina por romper la relación”, reza la sinopsis del nuevo episodio.

Amazon adelantó cómo será el capítulo 8 de Maradona: sueño bendito

Tal como se puede ver en el avance, el Diez y Cristiana tienen una cita romántica en la cancha del Nápoles. “No puedo llevarte a la Luna, pero puedo bajar la Luna a mis pies”, le dice Diego a su enamorada. Sin embargo, la felicidad del futbolista se ve opacada por el sorpresivo embarazo.

Inmediatamente, la imagen salta a una conversación que Maradona tiene con su madre, Doña Tota, donde ella le recomienda no tener a ese bebé. “Nada me haría más feliz en la vida que tener un nieto suyo, pero es como vos decís, no es el momento ahora. Se viene el Mundial, vos vas a estar lejos”, señala la esposa de Don Diego.

La actriz italiana que encarna a Sinagra en la serie, y que cobra principal protagonismo en esta entrega, se llama Teresa Falsone, más conocida en su país como Tea Falco. La mujer de 35 años formó parte de películas como Tú y yo o Sotto una buona stella, y el programa televisivo The Young Montalbano. También dirigió el cortometraje Nea: Virale y el documental Ceci n’est pas un cannolo.

La actriz y directora de cine Tea Falco fue la elegida para interpretar a Cristiana Sinagra, la italiana que conquistó a Maradona y le dio su primer hijo extramatrimonial Gentileza Amazon Prime Video

A su vez, Amazon indicó que en el octavo episodio “Maradona sufre de abstinencia” y que “Claudia (interpretada por Julieta Cardinali) está preocupada y sobrepasada”: “Nadie más que ella puede contener todo el calvario”.

El relato de la historia de la leyenda del fútbol va y viene en el tiempo. Salta de su internación en Punta del Este a su pasado, desde sus inicios en Villa Fiorito hasta alcanzar la gloria con Barcelona, Napoli y la Selección. La ficción generó mucha expectativa entre sus fanáticos y se estrenó en la víspera del cumpleaños número 61 del ícono, mientras que su último capítulo tendrá lugar un día después del aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.