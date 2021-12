Leo Sbaraglia, sobre el comentario que hizo enojar a Dalma Maradona: “Yo estaba un poco molesto”

A cuatro días del final, Los ángeles de la mañana tuvo en el piso a un invitado de lujo: Leonardo Sbaraglia. Por primera vez, el actor charló con Ángel de Brito y sus panelistas sobre su trayectoria, sus próximos proyectos y su familia. Además, confirmó que habrá una segunda temporada de Maradona, Sueño Bendito y confesó que pudo hablar con Dalma Maradona después del cruce radial que tuvieron .

Luego de repasar su larga trayectoria en el cine, teatro y televisión (empezó a los 15, en La Noche de los Lápices), el actor contó por qué decidió abocarse de lleno a la pantalla grande. “El primer año en Clave de Sol lo padecí, no tenía tantas armas en la vida, era particularmente tímido (…). Después apunté a otras cosas y nunca más pude hacer otra tira. Me han ofrecido mucha guita incluso. En mi caso, sentía que habiendo laburado 4 años en la tele tenía ganas de hacer otra cosa, seguir formándome como actor y evolucionar en lo que yo quería hacer, que era el cine”, señaló.

Mientras asegura que fue su madre, la actriz Roxana Randón, quien tuvo que ver con su elección de ser actor, Sbaraglia habló y agradeció el apoyo de sus padres siempre. “Mi mamá siempre la tuvo que pelear muchísimo, siempre luchando para que la elijan en la tele, y nunca quedaba. Es el día de hoy que mi vieja es mi principal fan. Yo estoy muy orgulloso de los padres que tengo, son mis amigos, puedo hablar de lo que sea. Hay un pendiente de hacer algo juntos algún día”, advirtió.

De muy bajo perfil, el protagonista de éxitos como Caballos Salvajes reveló el principal motivo por el que no le gusta hablar de su vida personal. “ Veo mi nombre asociado a algo que no tenga que ver con mi laburo y me da pudor, me voy a negro, no lo soporto. Me han inventado romances, cosas que eran en parte ciertas pero súper exageradas. No hay mucha conciencia del daño que se puede hacer , esa vez me pegó fuerte porque me estaba separando. Mi termómetro es mi hija, tiene 15 años, y la cuido”, indicó midiendo cada una de sus palabras.

“¿Cómo es ser papá de una adolescente?”, preguntó De Brito intentando conocer otro costado del artista. “Estos años es difícil porque pasamos la pandemia. Ella tendría que estar disfrutando de las fiestas, de darse besos, de acostarse a cualquier hora y está pensando en el covid. Es buena alumna, sensible, inteligente. Hace poco nos fuimos juntos a Barcelona solos, me encanta porque es la oportunidad de charlar de cosas que no tenés la cotidianeidad al no vivir juntos”, expresó al tiempo que aseguró que su hija está muy lejos de seguir sus pasos. “Le gusta la moda, el diseño de ropa, nada que ver con la actuación”, agregó.

La serie de la polémica

En la serie Maradona, Sueño Bendito, Sbaraglia interpreta a Guillermo Coppola en los años en que se convirtió en manager y amigo del futbolista. En una interpretación muy lograda, el actor contó lo que significó en su carrera este papel. “ Me gustó mucho hacerlo, conocerlo a ‘Guillote’. Me parece que es un personaje muy divertido, un tipo con una gran maestría en su palabra, su carisma, un tipo magnético. Me dio la posibilidad de estar con algunos de sus amigos, me invitó al River-Boca en Madrid. Es una serie que está muy bien hecha ”, lanzó mientras confirmó su segunda temporada.

Respecto a la polémica que se generó antes de su estreno, Sbaraglia hizo especial hincapié en el enojo que un comentario propio generó en Dalma Maradona. “Se habló mucho antes. Rarísimo, por eso me cuesta hacer reportajes porque abrís la boca y se pudre todo. No sabíamos qué iba a pasar con la serie, hacía un año y medio que la habíamos hecho y yo estaba un poco molesto. Hice un comentario que no incluía a nadie más y Dalma se calentó... Dije que entendía que con la muerte de Diego, inesperada para todos, las reglas del juego habían cambiado. Pero no lo dije de una manera negativa ni lo estaba diciendo por nadie en particular. Enseguida conseguí su Instagram y le escribí. También, le escribí a su representante, conseguí su teléfono y pude hablar con ella ”, explicó.

En agosto de este año, Sbaraglia había dicho durante una entrevista con el ciclo Mientras tanto, en Mucha Radio: “Este año no rodamos y, dicen, que recién vamos a hacerlo el año que viene (...). Entiendo que muchas de las causas tuvieron que ver con discusiones con Claudia (Villafañe); tal vez la muerte de Diego afectó cómo es la nueva repartija en torno a los derechos”. Horas después, en Un día perfecto (Radio Metro), Dalma se hizo eco de los dichos del actor y pidió a la producción si podían comunicarse con él para poder decirle lo que pensaba.

“Le preguntaron por qué no se estaba rodando la serie de mi papá y no me preguntes cómo, pero su respuesta es que la culpa es de mi mamá, de Gianinna y mía”, señaló con enojo. Sus compañeros, en tanto, bromearon con la hija del Diez sobre “los quilombos” y se indignaron porque “se pelea hasta con Sbaraglia”. “Yo no me quiero pelear con nadie, pero que me deje de nombrar”, pidió la panelista de forma tajante sin ir más allá del asunto.