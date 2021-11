Julieta Cardinali defendió las “licencias” de Maradona: sueño bendito: “La ficción necesita de un montón de condimentos extras”

“La ficción necesita de un montón de condimentos extras”, disparó Julieta Cardinali cuando le preguntaron por alguna de las licencias en la historia que la serie Diego: sueño bendito se tomó y que generaron polémica por su poca semejanza con la realidad. “Esto es una serie, no estamos recreando absolutamente tal cual las cosas como sucedieron”, agregó luego y dio por terminada la discusión. La actriz que interpreta a Claudia Villafañe y Nazareno Casero, quien le da vida al Diego futbolista, charlaron con Intrusos sobre las repercusiones de la serie de Amazon Prime Video.

“La verdad es que estoy contentísima. Son fabulosas las repercusiones. La gente está muy enganchada con la serie y la está recibiendo con mucha alegría, así que estoy feliz. Disfrutando”, comentó Cardinali. Luego, habló del contexto en el cual la ficción vio la luz: “Es una serie que generaba tanta polémica que, por más de que yo estaba tranquila con lo que habíamos hecho y con lo que se iba a ver, era inevitable que genere nervios y miedo y un montón de sensaciones que no son solo de disfrute”, confió, y luego destacó que lo que está sucediendo finalmente superó sus expectativas.

Cuando el cronista le preguntó a la actriz por la postura de Dalma Maradona -la hija del Diez le echó la culpa de las inexactitudes al libreto, pero señaló a las actrices por no comunicarse con el entorno para hacer una investigación histórica de sus personajes- Cardinali optó por mantenerse al margen. “ Yo prefiero guardarme si hablé o no hablé con Claudia. Prefiero no contestar porque me parece que es entrar en una polémica que para mí no suma. Voy a respetar siempre lo que opinen los demás y cada uno puede opinar lo que quiera ”, señaló.

Tráiler oficial de Maradona: Sueño Bendito - Fuente: Amazon

También habló de las declaraciones de Guillermo Coppola acerca de la serie: “La verdad es que lo escuché el otro día hablando de la serie con una generosidad enorme y eso también lo valoro un montón, porque lo que decía él es ‘¿Cómo no iban a hacer una serie sobre Diego?’. Está buenísimo que suceda”.

Ante el comentario del movilero de Intrusos sobre una escena que se mostraba en la playa y que no había sucedido allí, Cardinali de inmediato defendió con vehemencia la serie. “¡Qué importa! Es ficción. Esto es una serie, no estamos recreando absolutamente tal cual las cosas como sucedieron. La ficción necesita de un montón de condimentos extras para llegar a contar lo que querés contar y acercar al espectador lo que tiene que ver. Y Coppola dijo algo que me pareció muy hermoso que es ‘ojalá la vea mucha gente, porque es lo que Diego se merece’. La verdad es que me quedo con eso ”.

Por su parte, cuando le tocó hablar del trabajo de Casero, la actriz interrumpió para decir que al público le encantó el trabajo del actor. “Lo aman”, disparó. Luego, el intérprete tomó la palabra: “Mis amigos están muy contentos, y después me sucede que la gente con la que me puedo cruzar también me grita ´dale Diego´”, contó, y aclaró que no se hace cargo cuando le gritan como si él fuera Diego y que, al contrario, se pone a cantar como un hincha más.

“Todas las repercusiones han sido buenas. Y las que no son buenas son por ahí un berrinche de que no les gusta algo o les hubiera gustado que Diego hiciera o dijera… En definitiva, es una aplanadora el producto. A mí me pasa que me gusta”, dijo luego y agregó: “Me pega en el medio de la cabeza”.

La serie que recrea la carrera del ídolo y su problemática y muchas veces escandalosa vida más allá de las canchas, además intenta poner a su figura en el contexto de la sociedad y la política argentina de su tiempo. La primera temporada se puede ver en Amazon Prime Video y cuenta con un elenco protagónico encabezado por Juan Palomino, Nazareno Casero, Nicolás Goldschmidt, Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Mercedes Morán, Rita Cortese, Pepe Monje, Claudio Rissi, Peter Lanzani, Leonardo Sbaraglia y Marcelo Mazzarello.