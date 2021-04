Cristiana Sinagra le respondió a Matías Morla: “Conmigo Diego jamás dudó de su paternidad”

Durante su primera entrevista tras la muerte de Diego Armando Maradona, Matías Morla aseguró que el exjugador de fútbol tenía dudas sobre si Diego Jr. era o no su hijo biológico, lo que causó el enojo de Cristiana Sinagra, la madre del joven italiano.

“Diego Junior me parece un chico que sufrió, tuvo muchas dudas sobre la paternidad, hasta Diego tenía esas dudas y se lo dijo: ‘mirá, yo sé que tu mamá estuvo con algunos hermanos míos’, hay charlas dudando de la paternidad y no entiendo que Junior ahora hable mal de mí. Es el mismo que me llamaba y me pedía un Mercedes Benz”, dijo el ex apoderado de Maradona, en diálogo con TV Nostra, el nuevo programa de Jorge Rial.

“En el lejano 1986 comienza un juicio por paternidad. Quiero aclarar que en este juicio de paternidad, y es algo muy importante, están todas las pruebas, incluidos los pasajes aéreos, de que yo, Cristiana Sinagra, no he conocido ni frecuentado ni he salido con los hermanos de Maradona ni con ningún otro ”, comienza diciendo en los audios que le envió a Intrusos.

La mujer aseguró que cuando conoció a la estrella, el resto de los Maradona no estaba en Italia. “Hay pruebas, no solo los pasajes, también entrevistas que han dado los hermanos en el 86 cuando jugaban en Argentina. Si te informás bien podés ver que en diciembre de 1985 los hermanos de Maradona estaban en Argentina”, explicó. “El hermano, Lalo, salía con mi hermana, no conmigo. Yo no lo conocía”.

“Este ensañamiento, esta malicia contra mi hijo que no solo ha sufrido por 30 años antes de abrazar a su padre, sino que continúa ahora... Quiero decir que Diego, el padre de mi hijo, jamás, jamás, jamás, conmigo, ha dudado de su paternidad”, quiso dejar en claro Sinagra y agregó: “Ni cuando lo he visto en Nápoles, ni antes, ni después. Yo les podría contar tantas cosas...”.

Sinagra manifestó que tiene la intención de comenzar un proceso legal en el país. “Me informaré a través de mi abogado y pondré un abogado en Argentina para tutelar mi persona, porque estas son verdaderas difamaciones, y por suerte, yo tengo las pruebas”.

“Quiero decir otra cosa”, agregó enojada haciendo referencia a Morla. “Mi hijo siempre ha tenido una relación excelente con él, ha sido siempre educado con todos, siempre lo ha respetado, también a la hermana y al cuñado, Maxi. Ha tenido una buena relación con todos”, dijo defendiendo a Diego Jr.

Además, aclaró el tema del auto que Diego le regaló a Junior y la casa que supuestamente éste le pidió a su padre. “Le quiero recordar al Dr. Morla que el Mercedes que mi hijo ha recibido del padre se lo ha regalado en ocasión de su cumpleaños. Quisiera recordar también, ya que le preocupa, que la casa era un regalo que el padre de mi hijo le quería regalar al niño Diego Matías, porque vivían en una casa muy pequeña”, explicó en referencia a la casa en la que su hijo vivía con su nieto.

“Cuando el padre viene a cenar a nuestra casa y la ve, dice que él le hubiera querido comprar una más grande. Mi hijo no quería la casa, porque él se compró la suya solo. Diego Jr. no ha visto jamás un peso, el Dr.. Morla sabe bien cómo son las cosas. Lo que me hace sufrir a mí es que mi hijo no merece esta malicia después de tantos años de sufrimiento”, culminó.

LA NACION