Super Bowl 2021: se filtró la lista de canciones de The Weeknd y asoma una banda inesperada

Comenzó la cuenta regresiva para la edición número 55 del Super Bowl y eso emociona a los amantes del fútbol americano y al público musical en general. Si bien todo gira en torno al partido del próximo 7 de febrero en el Raymond James Stadium de Tampa Bay (Florida), lo cierto es que muchos esperan este gran evento deportivo por su reconocido show de medio tiempo. Este año, The Weeknd estará a cargo y pese a que sobre la presentación de los canadienses se sabe poco, varios rumores fueron tendencia en las redes.

La página de The Weeknd confirma que este será el set de canciones para el medio tiempo del #SBLV Casi confirmando las apariciones de Daft Punk y Ariana Grande en el show 🤩 #NFL #NFLTwitter pic.twitter.com/WVfCzxWigg — Darinka Ch (@darinka_xi) January 28, 2021

Nombres como Daft Punk, Kendrick Lamar y Ariana Grande se destacaron este miércoles por la posibilidad de acompañar a la banda en el escenario. ¿Pero cómo comenzó esto? Por la filtración de una posible playlist que se interpretará en la presentación. Si bien los fanáticos aseguraron que la mencionada lista salió de la página oficial del cantante, lo cierto es que por el momento la publicación no existe.

Los posibles duetos generaron la aceptación e ilusión masiva del público pero sin embargo ninguno de los artistas desmintió ni verificó el rumor. Según la supuesta lista, el dúo de Daft Punk estaría presente en el tema “Blinding Lights”, la canción que se convirtió en un éxito cuando fue lanzada como uno de los sencillos del cantante.

En cuanto a Ariana Grande y Kendrick Lamar, la primera acompañaría a The Weeknd con “Love Me Harder”, mientras el segundo cantaría “Pray for me”. Pese a que nada está confirmado, vale destacar que los rumores entorno a los shows casi siempre resultan ciertos (como el año pasado en la presentación de Shakira y Jennifer López con los rumores de J Balvin y Bad Bunny, quienes finalmente estuvieron).

LA NACION