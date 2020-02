Super Bowl: el debut triunfal de Emme, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony

Emme Anthony sorprendió a todos durante el show de medio tiempo del Super Bowl

Emme Anthony, la hija de Jennifer López y Marc Anthony, hizo su debut como cantante en el Super Bowl, donde lideró al coro de niños vestidos de blanco en el show de medio tiempo del partido entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

Durante el evento, la chica de 11 años acompañó a su madre en un versión de "Let's Get Loud'' y cantó el coro de otro clásico estadounidense, "Born in the USA" de Bruce Springsteen, mientras Shakira acompañaba desde la percusión.

La interpretación de la niña, cuyo verdadero nombre es Emme Maribel Muñiz, fue considerada uno de los mejores momentos del concierto. "¿Por qué la hija de JLo suena mejor que ella?", se preguntó la usuaria de Twitter Nicole Pérez.

El portorriqueño Marc Anthony, que estuvo casado con López entre 2004 y 2011, tampoco pudo ocultar su orgullo por su hija. "Emme, papá está muy orgulloso de ti. Eres mi corazón y yo siempre seré el tuyo", escribió.