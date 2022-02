De Entrevista con el vampiro a Don’t Look Up: películas con estrellas que no recordabas que trabajaron juntas

Los vimos por separado y nos animamos a darle play a una película solo por contar con uno de estos nombres. Sin embargo, algunas producciones lograron reunirlos a todos. Grandes películas que, si bien no ganaron premios y no fueron bien recibidas por la crítica, pueden jactarse de haber tenido en sus estudios a Robert De Niro y Robin Williams al mismo tiempo, o haber reunido a Brad Pitt y Tom Cruise cuando su carrera estaba en pleno ascenso.

Pochocleras, dramas, para pensar, sátiras y comedias. Todos estos filmes reúnen a grandes actores que salen de sus papeles cotidianos para apostar por ambiciosos proyectos que siempre serán recordados por los nombres en su marquesina.

Entrevista con el vampiro (1994)

Neil Jordan logró convocar a quienes hoy son consideradas estrellas del cine internacional en una película cuya trama es digna de una tarde lluviosa. Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas, Kristen Dunst y la fallecida Helen MacCrory, personificaron a aclamados personajes de un film gótico estrenado a mediados de los 90 que marcó todo un suceso cinematográfico. Su producción tuvo un costo de US$ 60 millones y recaudó mucho más del doble: al día de hoy suma US$ 223.664.608, según los datos proporcionados por IMDB.

Entrevista con el vampiro - Trailer - Fuente: Youtube

La película se sitúa en un sombrío San Francisco y cuenta la historia de Louis de Pointe du Lac (Brad Pitt), un vampiro de más de dos siglos de vida que narra sus pasiones, frustraciones y deseos mientras se sume en una dolorosa eternidad. Toda su historia es narrada al reportero Daniel Molloy (Christian Slater), un periodista escéptico cuyas creencias le impiden creer lo que escucha.

Hoy considerada una película de culto, tuvo algunas dificultades en su producción. Por ejemplo, cuando los actores que personificaban a vampiros tenían que salir a escena, debían colgar boca abajo durante casi treinta minutos mientras los maquillaban para que sus rostros se hincharan y los profesionales de make up pudieran trabajar en sus rasgos sobrenaturales.

Mars Attacks! (1996)

Película pochoclera si las hay pero con un elenco digno de ganar todos los premios Oscar disponibles. Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Sarah Jessica Parker, Annette Bening, Glenn Close, Danny DeVito, Martin Short, Michael Fox, Natalie Portman, Jack Black e incluso Tom Jones tienen un papel en esta mega producción de los ‘90. Su costo, se estima, rondó los US$ 70 millones y su recaudación superó con creces los US$ 101 millones. Ganancia asegurada.

Tráiler de "Mars Attacks!" (1996)

El film comienza con un alarmante anuncio del presidente de los Estados Unidos (Jack Nicholson): extraterrestres fueron vistos merodear el planeta. La llegada de los marcianos convoca a una reunión con las máximas autoridades políticas del país pero no todo sale acorde a lo planeado. A partir de ahí, la película presenta una incógnita: ¿son seres incomprendidos o tienen malvados planes de destruir a la Tierra y todo lo que hay en ella?

Además de sus tantos momentos graciosos, esta cinta tiene un grave pero intencional error de continuidad. En el discurso del Presidente cuando intenta plantear un entendimiento con los extraterrestres, su corbata cambia varias veces de color; referencia a un error de la película también protagonizada por Nicholson, A Few Good Men (1992).

The Expendables (2010, 2012, 2014)

Esta saga logró reunir a todos los hombres de acción de Hollywood y, como no podía ser de otra manera; también para una serie de películas llena de armas, explosiones, golpes y saltos increíblemente irreales. Alcanza con repasar la impresionante lista de nombres que aparecen en las tres entregas para que sus propios filmes de acción vengan a la memoria. Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Harrison Ford, Mel Gibson y Terry Crews hicieron su aparición en alguna de las tres.

Los indestructibles

Como si esto fuera poco, se espera que dentro de no mucho tiempo se estrene una cuarta entrega que promete llenarse de figuras nuevamente. En lo que respecta a la primera, fue el mismísimo Rambo quien tomó las riendas de la dirección y el guion para luego delegar su rol en las siguientes cintas. La estrenada en 2010 costó cerca de US$ 80 millones y recaudó US$ 274 millones; la de 2012 implicó invertir US$ 100 millones pero trajo una ganancia de US$ 314 millones; mientras que la de 2014 bajó sus números pero aún así fueron impactantes: costó US$ 80 millones y recaudó US$ 214 millones.

En cuanto a la historia de la primera parte, no hay que esperar demasiado. Los indestructibles -su título traducido- es una banda de mercenarios que son contratados por un hombre que les pide asesinar a un despiadado dictador sudamericano. Al llegar para cumplir con el encargo, descubren que no todo es lo que parece.

La gran boda (2013)

Desde que Robert De Niro dejó de ser un peligroso mafioso de los ‘80 y ‘90, se convirtió en un severo suegro, un abuelo en busca de emociones o en un padre divorciado. La comedia fue su nuevo nicho y sin lugar a dudas lo hizo tan bien como cuando encarnaba al peligroso Sam Rothstein en Casino (1995). Esta vez, se reunió con grandes estrellas para hacer una película digna de enmarcar y ver un domingo a la tarde.

La gran boda - Tráiler

Diane Keaton, Katherine Heigl, Amanda Seyfried, Susan Sarandon, Robin Williams, Topher Grace y Ben Barnes le dan vida a un film que costó US$ 35 millones y recaudó US$46 millones pero que se llevó el aplauso y las risas de miles de fanáticos.

La película narra la historia de Alejandro (Ben Barnes), hijo de Don (De Niro) y Ellie (Keaton). Cuando él decide casarse, le pide a sus padres -ya divorciados- que finjan seguir juntos durante el casamiento para no causar “una mala impresión” ante la familia de la novia. El ida y vuelta con sus hermanos y los roces entre sus padres hacen de la boda un momento de tensión y risas incómodas.

Don’t Look Up (2021)

La nominada a los premios Oscar también se caracteriza por reunir un elenco impresionante. Lleno de figuras, esta sátira atrapó desde el primer momento que arribó a Netflix y dividió a la audiencia: la amaron o la odiaron. Sin puntos medios, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ron Perlman y Ariana Grande le dieron vida a un film inolvidable.

Don't look up- tráiler

La premisa es cautivante: un profesor de astronomía y su equipo descubre un peligroso cometa que está por golpear contra la Tierra y extinguir la vida en el planeta. Sin embargo, los intereses políticos y las banalidades del día a día desvían la atención y un problema que se pudo haber solucionado está por causar un desastre.

Su duración de dos horas veinticinco minutos atrapa a los espectadores y la trama espera el resultado final en la disputa por el Oscar. Su producción, afirma Forbes, costó cerca de US$ 200 millones y todavía no se conoce la recaudación total.

Movie 43 (2013)

A modo de cierre, una película que asombra la cantidad de figuras de alto nivel que trabajan en ella. La trama se centra en una serie de cortos de comedia dirigidos por distintos directores que se unen en la búsqueda de unos adolescentes por la famosa Película 43. Su producción tardó años, ya que ningún estudio quería comprar el guion hasta que Relativity Media aceptó pagar US$ 6 millones por él para luego recaudar una suma cercana a los US$ 32 millones.

En Movie 43, Kate Winslet y Hugh Jackman protagonizaron juntos el mismo corto

Más allá de las cifras, lo más destacado de Movie 43 no es su trama sino los nombres en la marquesina. Emma Stone, Stephen Merchant, Richard Gere, Liev Schreiber, Dennis Quaid, Gref Kinnear, Seth MacFarlane, Hugh Jackman, Kate Winslet, Julie Claire, Katie Finneran, Naomi Watts, Chris Pratt, Kieran Culkin, Uma Thurman, Chloë Moretz y Gerard Butler son algunos de los tantos actores de renombre que pasaron por el set. El estudio incluso contempló contratar a George Clooney pero no tuvieron suerte. El protagonista de Los descendientes se rehusó a formar parte del proyecto.