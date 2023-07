Susana Giménez defendió a Jey Mammon y volvió a encender la polémica: “Es para sacarle guita”

escuchar

Susana Giménez llegó al país para ser parte del histórico Premio Martín Fierro y dialogó con los medios de comunicación, que le mencionaron la asistencia de Jey Mammón en el gran evento. Lejos de esquivarle a la pregunta, la diva defendió al humorista y volvió a encender la polémica.

“¿Qué te parece la vuelta de Jey Mammón en los Martín Fierro?”, le consultó uno de los periodistas cuando Susana Giménez salía de grabar para el programa de streaming de Migue Granados que saldrá este jueves a las 10 de la mañana al aire.

Susana no se quedó callada y respondió sorprendida: “¡No me digas que viene! Me parece fabuloso, me parece bárbaro. Por favor terminemos con toda esta estupidez, son cosas del pasado. Hay ahí una cosa nueva que la gente tendrá que respetar, pero lo del pasado es para sacar guita”.

Susana Giménez habló sobre Jey Mammón

Esta declaración se da en la semana en que Jey Mammón volvió a la televisión de la mano de Intrusos (América). El humorista dio una entrevista en el piso y desmintió las declaraciones de Lucas Benvenuto, quien lo denunció por abuso sexual. Esto le valió la salida de la pantalla de La Peña de Morfi (Telefe); sin embargo, mantiene vínculo contractual con la señal hasta fin de año.

No obstante, el humorista no decidió si quiere volver a la pantalla chica, pero esta semana dio a conocer una denuncia, a través de su estudio de abogados, contra Benvenuto y “contra los responsables de haberlo injuriado y calumniado en diversos medios de comunicación, haciéndose eco de una denuncia falsa e inverosímil que fue presentada en el año 2020 sin ningún sustento legal que la avale y que fue sobreseída por resolución firme de la justicia”.

