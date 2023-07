Jey Mammon reveló en Intrusos la pregunta de Marcela Tauro que provocó que se fuera a España: “Yo lo pensé”

escuchar

Este miércoles, Jey Mammon reapareció en televisión luego de mucho tiempo para tener una larga charla con Flor de la V y el equipo de Intrusos (América). El conductor y humorista rompió el silencio y habló sobre la acusación de abuso sexual que lanzó sobre él Lucas Benvenuto y que provocó, entre otras cosas, que el actor fuera suspendido por Telefe del ciclo que conducía, La Peña de Morfi (Telefe).

En una parte de la charla, el artista reveló que hubo una pregunta de Marcela Tauro en Intrusos que provocó, en abril de este año, que el conductor decidiera sacar los pasajes y viajar unos días a España.

Jey Mammon reveló en Intrusos la pregunta de Marcela Tauro que provocó que se fuera a España

Mammon hablaba con Flor de la V sobre las diversas complicaciones que le trajo a su vida la acusación de Benvenuto, el joven que aseguró que sufrió un abuso por parte del cómico cuando era menor de edad. Si bien la Justicia señaló en 2020 que el caso denunciado por Benvenuto estaba prescripto, el escándalo explotó en la televisión con declaraciones del denunciante en A la tarde (América) y eso determinó la salida del conductor de la televisión, a fines de marzo.

Mientras hablaba de cómo pasó los primeros tiempos tras la denuncia de Benvenuto, Jey Mammon se refirió a los medios y a la manera crítica en que se hablaba de él. “La psicóloga me decía: ‘No mires televisión’, que era como decirle a un nene: ‘No pongas los dedos en el enchufe’, yo agarraba y ponía la televisión”, aseguró el cómico.

Jey Mammon fue denunciado ante la justicia en 2020 por Lucas Benvenuto,quien aseguró que el conductor y músico abusó de él cuando era menor Archivo

Luego, el cómico señaló que en algún momento juzgó a la televisión. “No a toda -aclaró-, pero a algunos espacios de la televisión, yo honestamente, me puse un poco a decir: ‘Loco, me están haciendo m...’. Porque me hicieron m...”.

Entonces, el conductor reveló un episodio particular que vivió con la periodista Marcela Tauro, quien este miércoles no estaba en el programa. “Un día estaba mirando Intrusos y Marcela dijo, dentro del concepto que yo estoy planteando: ‘¿Qué estamos esperando? ¿Que se tire por el balcón? ¿Que se suicide?’. Estoy planteando un tema que es serio, porque a mí me pasó eso. Yo lo pensé”.

Finalmente, Mammon reveló: “En ese momento que Marcela dijo eso, yo apagué la tele y me saqué los pasajes a España”.

Unos minutos más tarde, y con respecto al malestar que sintió tras la denuncia y por las críticas de determinados periodistas, en medio de un picante diálogo con parte del equipo de Intrusos, el conductor aseveró: “Yo viví un escarnio total. Yo me estuve a punto de matar”. A continuación, añadió desafiante: “Alguno de ustedes debe estar pensando para adentro: ‘Y bueno, te lo merecés’”, algo que los panelistas del programa inmediatamente negaron.

Jey Mammon rompió un silencio de meses y dialogó un tiempo prolongado con Flor de la V. y el equipo de INtrusos captura américa

Cabe recordar que el caso de Jey Mammon explotó en la televisión luego de una entrevista a Lucas Benvenuto a mediados de marzo y el conductor se fue a Madrid a comienzos de abril. Allí permaneció por una decena de días.

Al regresar del país ibérico y ser abordado por los periodistas en el aeropuerto de Ezeiza, Juan Martín Rago (su nombre real), expresó: “Es mi país y vuelvo a casa. Me fui a descansar unos días a relajar un poco. No me fui a reflexionar, me fui a descansar y ahora volví a ordenar un poco lo que tenga que hacer para dejar en claro cuál es la verdad”.

