Susto en vivo: el dramático momento en el que un periodista de Canal 9 se desmayó en pleno móvil

La ola de calor golpea fuerte al país. Este jueves se registró una temperatura cercana a los 37°C y se prevén casi 42°C para la Ciudad de Buenos Aires el viernes. En medio de un clima tan intenso, los centros de testeo de Covid funcionan con la misma alta demanda que se observa desde mediados de diciembre y, pese a los esfuerzos del Gobierno por mitigar la extrema demanda de tests, la gente sigue acercándose para someterse a un hisopado. Las largas colas bajo el sol y la situación en estos centros fue el evento que el periodista Carlos Ferrara fue a cubrir para Canal 9 y sufrió, como consecuencia del clima, un desmayo en vivo.

Mientras la cámara apuntaba a la gente que esperaba su turno, se escuchó como en off Ferrara le pedía perdón a Claudio Pérez, conductor del noticiero. De pronto, un estruendo se escuchó sobre el micrófono y el camarógrafo le mostró a la audiencia lo que había sucedido: Carlos se había desmayado y había quedado tendido en el suelo.

Un movilero de desmayó en plena nota

Afortunadamente, la cobertura era en un centro de testeo por lo que el personal de salud se acercó en ese mismo instante para brindarle la asistencia requerida. El canal fue a un corte y al regreso el conductor informó cómo siguió la situación del cronista.

“Lo primero que queremos decir es que estábamos esperando una confirmación de que están atendiendo a nuestro compañero Carlos Ferrara que tuvo una pequeña descompensación en el móvil”, explicó Pérez.

La explicación de Claudio Pérez tras el desmayo del movilero de canal 9

En esa línea, agregó: “Afortunadamente estaba ahí nomás, a un minuto y medio, gente del SAME que ya lo está atendiendo y recuperando. Aclarado este tema que se vio en parte al aire, por supuesto. Somos parte de los trabajadores que estamos con este calor en la calle, nuestros compañeros movileros”.

Hasta el momento, solo se sabe que el periodista fue atendido por el cuerpo médico del SAME y se encuentra estable. El canal no volvió a emitir comentarios al respecto y no se reanudó la cobertura en el lugar.

Recomendaciones para la ola de calor

Ante las altas temperaturas, los expertos recomiendan consumir la mayor cantidad de agua posible durante el día, ingerir alimentos cada dos o tres horas y consumir fruta y verdura. A su vez, se recomienda no hacer actividad física ni exponerse al sol en las horas de mayor calor.

Esta semana, la Argentina se convirtió en el lugar más caluroso del mundo a raíz de este frente cálido y se prevén altas temperaturas para los próximos días.