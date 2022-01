El calor extremo ataca de nuevo

Y finalmente sucedió, el termómetro porteño volvió a tocar los 40°C después de 27 años estableciendo la segunda jornada mas calurosa de nuestra historia meteorológica contemporánea, desde que se toman registros en 1906. Por suerte una bocanada de aire fresco nos salvó el miércoles pero el calor extremo hoy vuelve a las andadas. “¡Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza!”, es una pintada que se encuentra en la entrada del infierno y que tranquilamente podría ser un cartel de vialidad dando la bienvenida a los que lleguen hoy a Buenos Aires, que se convertirá en un circulo más del averno. Se viene un nuevo ataque de temperaturas extremas que convertirán a la ciudad en la Capital Federal del inframundo.

Jueves: gracias por el fuego

Vuelve la lucha contra el calor extremo en la ciudad. Para hoy se espera un día muy difícil para el que le toque moverse por la ciudad o trabajar al aire libre. La mañana conservará poco del alivio de ayer, ya comenzó a descender una masa de aire caliente sobre el estuario y no dejará que baje tanto la mínima, que se establecerá en 24°C. De todas formas estaremos enfrentando una jornada extenuante habiendo dormido bien y sin acalorarnos desde temprano, mañana no contaremos con esa gentileza. No habrá atenuantes para hoy, el cielo despejado le dejará todo el campo libre al sol para que nos cocine a fuego lento durante todo el día, sumado al viento norte para empujar al mercurio hasta los 38°C, configurando otra tarde sofocante. Se esperan débiles ráfagas de aire caliente, como si un caloventor o un secador de pelo estuvieran apuntando a Buenos Aires, serán las responsables de que el termómetro no afloje durante la noche en un cierre con 32°C en el mejor de los casos. A pesar de la temperatura disparatada vespertina, créanme que será mas difícil lidiar con las marcas nocturnas.

Viernes: el infierno tan temido

Para maana se espera el peor capítulo de esta saga de jornadas agobiantes. Ya desde temprano el termómetro anunciará con 27°C que está preparado para otro día infernal. Se repetirán las variables de pleno sol y viento norte para moldear otra jornada de calor límite, con la lupa puesta en quebrar el record de calor del martes pasado. Se prevé una tarde con 40°C de máxima para transformar a la ciudad en un crematorio donde lo peor puede vivirse a la noche, cenando con 34°C. Una ardua jornada, de punta a punta, finalizando quizás con la peor noche del siglo en materia atmosférica. De todas formas, los que quieran salir no estarán expuestos ni a lluvias ni ráfagas.

Sábado: último día de calor extremo

Última jornada de la hilera de calor sofocante, quizás el menos peligroso por presentar un par de grados menos y estar enmarcado en el fin de semana lo que puede hacer que algunos lo disfruten. La temperatura matinal puede ser demencial heredando una columna atmosférica ya transformada en una sopa caliente. Solo nos queda la esperanza de un tímido ingreso de nubosidad que nos tape un coco al sol, pero no más que eso. Viento norte todo el día para dar forma a una tarde de pileta con el mercurio alcanzando los 38°C. Hacia la noche tendremos algo de viento este, serán las últimas horas de esta oleada de temperaturas extremas. Los que salgan pueden quedar expuestos a tormentas aisladas durante la madrugada.

Domingo: la lluvia trae el alivio

La jornada dominical traerá el alivio a la ciudad con viento sostenido desde el este y cielo mayormente nublado dosde algunas lluvias intermitentes no desentonarían. Todavía no se producirá el recambio de aire pero bajar a una máxima de 33°C en un día sin sol parece una gran oferta. Algunos modelos señalan lluvia débil o llovizna hasta la tarde, otros describen lluvia más activa pero intermitente, pero lo bueno es que vuelve el agua en un escenario de sequía e incendios forestales. Hacia la medianoche del domingo llegará el gran momento, entrará un frente frío anunciándose con ráfagas que harán descender la temperatura

Spoiler alert

La semana que viene tendremos una brutal contraofensiva del #TeamInvierno con todos días frescos y lluviosos, algo así como un “mini otoño” con máximas de 27°C y sin rastros del sol. Si, leyó bien, desde este domingo podría llover hasta el viernes inclusive de manera entrecortada.

Eso es todo, amigos. Se vienen tres días imposibles, no hace falta describir el infierno porteño del calor extremo, acaso el mayor flagelo meteorológico que puede padecer esta ciudad, muy por encima del granizo. Nuestra calidad de vida descenderá hasta el subsuelo, la gente tendrá pésimo humor y nuestro endeble sistema eléctrico probablemente se anote una nueva derrota. No quiero abatirlos ni desalentarlos, es importante mantener el buen ánimo en estos días pero así como a Miami le tocan los huracanes o a Manila a los tifones, a Buenos Aires también le toca enfrentar a su peor enemigo atmosférico. Por suerte, en el próximo episodio podré contarles sobre un brutal descenso de temperatura al punto que a partir del próximo lunes, por un tiempo, se suspende el verano.

Hasta la semana que viene

@ JopoAngeli