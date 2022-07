Tamara Báez reveló de qué trabajaba con L-Gante antes de que el cantante saltara a la fama

Hace un tiempo comenzó a circular en las redes sociales una foto retro de Tamara Báez, novia de Elian Ángel Venezuela, mejor conocido como L-Gante, y madre de su hija Jamaica, durante su adolescencia.

La imagen generó revuelo y varios usuarios destacaron las diferencias en relación con su aspecto actual. Cómo los comentarios negativos no cesaron, la joven decidió hacer un nuevo descargo con respecto a su pasado y además reveló de qué trabajaba con el cantante de “Cumbia 420″ antes de que saltara a la fama.

La influencer hizo uso de las redes sociales para referirse a las críticas que recibió sobre su foto de la juventud que se volvió viral. En ella se la pudo ver con el cabello morocho, un rodete y ropa deportiva.

En su cuenta de Instagram, donde acumula 786 mil seguidores, Báez hizo un furioso descargo. “Yo me pregunto, ¿no se cansan de hacer el mismo meme de ‘Tamara Báez con plata’ ‘Tamara Báez sin plata’? Soy la misma persona”, sostuvo a través de una serie de historias, donde también estuvo su hija. La imagen que se filtró correspondía a la de su DNI, y estaba en un teléfono celular que había perdido.

Tamara Baéz hizo un descargo tras las críticas que recibió por su foto

La madre de Jamaica continuó con su descargo y apuntó de lleno contra quienes la criticaron por sus cambios físicos: “¡Dios! Tenía 14 años, era una nena, me fui a hacer el documento a las cuatro de la madrugada con mi mamá, me vestía con ropa deportiva porque sigo siendo de barrio. Tenía flequillo, me sentía turrita ¿Y? ¿Qué problema hay?”.

Y en la misma línea agregó: “No entiendo qué les molesta o porque se ponen contentos cuando les comentan o comparten cosas feas. Andá a laburar, amigo, medicate, ponete bien ready y sacate fotos lindas. Que no les moleste la felicidad del otro, porque es retriste eso”.

Tamara Báez cruzó a los haters tras las comparaciones con su foto de la adolescencia (Foto: Instagram @tamibaez429 / archivo)

Sin embargo, entre sus palabras también hubo algunas confesiones con respecto a su pasado y también al de su pareja, el intérprete de “Bar”. Esta vez, desde su cuenta de Facebook, Tamara reveló cuál era el trabajo que hicieron juntos antes de pegar el salto a la fama.

Tamara Báez contó cuál era el trabajo que tenía con L-Gante durante su juventud

La furia de la joven no quedó solo en las historias de Instagram, sino que se trasladó a Facebook, dónde también tuvo palabras para quienes la criticaron por la transformación física que tuvo. Además, se remontó un poco más a su pasado y reveló de qué trabajaron con L-Gante cuando ambos eran adolescentes.

“De última, si les molesta la Tami Báez con plata, segundeen a sus novios a vender sándwiches de milanesas o lo que venga para que triunfen juntos jajaja. Están re dolidas”, escribió.

Tamara contó que con L-Gante vendían sándwiches de milanesa durante su adolescencia (Foto: Facebook: Tamara Báez)

Asimismo, un conocido de Tamara, llamado Dani Farías, comentó la publicación y recordó los tiempos en que la pareja trabajaba en la cocina. “Altos sanguches eran wacho, encima atención 24 hs. Si una vez le mandé a Elián y me hicieron uno a las 2 am”, escribió. A su vez, reconoció el trabajo de sus amigos y el esfuerzo que hicieron juntos: “¡El que persevera alcanza compita! Más que merecido lo tienen”.

Por su parte, la influencer rememoró la anécdota y le respondió el comentario: “Te juro Dani me hiciste poner a freír milanesas a las 2 AM. Y Elián ayudándome. Gracias de verdad”.