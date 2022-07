Silvina Escudero reveló cómo fue la romántica y sorpresiva propuesta de casamiento que le hizo su novio en Mallorca

Luego de anhelarlo durante mucho tiempo, Silvina Escudero dará el “sí” el mes que viene junto a su novio Federico, quien se animó a proponerle matrimonio de manera sorpresiva en España. En diálogo con Intrusos en el Espectáculo, por América TV, la bailarina brindó todos los detalles del gran momento que atraviesa en su vínculo amoroso.

“Me caso el mes que viene”, manifestó Escudero en el móvil y mostró la alianza que le obsequió su prometido, que en rigor, le quedó un tanto holgada. Luego explicó cómo fue el plan de Federico para, en complicidad con su mejor amiga, proponerle casamiento de manera sorpresiva: “Yo me fui con mi amiga Flora, con quien no me veía desde hace cinco años, cuando se mudó a España. Saqué el pasaje y me fui a visitarla sola”, comenzó relatando.

Silvina Escudero reveló cómo fue la romántica propuesta de casamiento de su novio Federico

“Un día me dice ‘bueno, vamos a almorzar a un parador que está buenísimo en la playa’. Ni bien nos sentamos en la mesa, ella me dice ‘pará que tengo que ir al baño’. Se va al baño y ahí aparece Federico por el costado. Se sienta en mi mesita con una caja y con una fecha inscripta del día del casamiento por civil”, manifestó contenta y agregó: “Ahí empieza su declaración de amor: qué implico yo en su vida, qué es lo que anhela. Estaba de rodillas, me pone el anillo y todo el restaurante aplaudió y nos felicitó”.

Sin embargo, el romántico momento no culminó en el restaurante: “Después de esto, él reservó una suite en el hotel y cuando abro la puerta empieza a sonar nuestro tema (“El amor de mi vida”, de Abel Pintos) y aparece todo un camino de pétalos de rosa, la cama con un corazón de rosas y un ramo de rosas con una tarjeta que me escribió él...”, describió emocionada.

Silvina Escudero y su prometido Federico, quienes se casarán el próximo mes por civil. Foto/Instagram: @escuderosilvina

“Felicidad absoluta, nos vamos a casar”, escribió en su cuenta personal de Instagram junto a una imagen en que se ve a la pareja feliz, mostrando las alianzas y la lujosa suite junto al mar que había reservado Federico sin que su prometida supiera algo al respecto.

“Yo estoy feliz porque hasta hace dos semanas decía ‘qué lindo lo de Pampita y García Moritán porque se la jugó' y ahora no me importa más nada”, concluyó entre risas. La modelo también manifestó que su novio apareció de sorpresa en ese viaje para proponerle casamiento, pero a los dos días volvió al país para que ella pudiera disfrutar de la compañía de su amiga luego de no verla por cinco años.

Silvina y Federico se casarán el mes que viene por civil, en un evento que será íntimo para familiares y amigos más cercanos, mientras que el casamiento por Iglesia y la celebración serán a fin de año. Después de darle la noticia a su círculo más próximo, la modelo dio a conocer la noticia a través de las redes sociales con imágenes y videos del romántico momento. Además, relató su experiencia en distintos programas y muy emocionada de lo que se vendrá.