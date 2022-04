Tamara Báez publicó viejas fotos con L-Gante y sorprendió a todos: “De chiquitos”

La influencer Tamara Báez celebró este martes 5 de abril el cumpleaños número 22 de su novio, el cantante de cumbia L-Gante. La activa usuaria de redes sociales compartió imágenes suyas con el artista y la hija que tienen en común, Jamaica. En particular, llamó la atención de sus seguidores las fotos viejas de la pareja, donde se advierte el impacto del paso de tiempo en la pareja.

La primera captura que publicó es un beso que Tamara le da a L-Gante al tomarlo de la cara. A ella se la ve con una campera polar, y a él, con un buzo. A ambos se los observa muy acaramelados. Junto a la foto, Báez agregó un epígrafe sobre el momento en el cual tuvo lugar el hecho: “De chiquitos”. Muy enamorada, agregó después otro retrato en blanco y negro, en el que él le da un afectuoso “piquito” a su novia que se ríe. Por el color del filtro, se presume que es del pasado.

"De chiquitos" publicó Támara Báez junto a una imagen suya con L-Gante @tamibaez429

Una de las fotos retro que publicó Tamara Báez con su novio L-Gante Instagram @tamibaez429

Luego, subió una foto de cuando estaba embarazada de su hija, mientras L-Gante la besa en el cachete. Abajo, dejó un mensaje que expresa un deseo en relación a la extensión de su familia. “Por muchos más bebes jajaja”, añadió, con el emoji de un corazón rodeado de fuego.

La foto de Tamara Báez con L-Gante durante su embarazo. "Por muchos bebés más jajaja" agregó la influencer por el cumpleaños de su novio Instagram @tamibaez429

Acto seguido, mostró una foto del cumpleañero con su hija Jamaica. Lo curioso es que a los dos se los ve vestidos de negro y con el característico collar de oro en su cuello. En un plan más familiar, también reflejó un momento en el que Elian Ángel Valenzuela sostiene en sus brazos a la bebé que nació en septiembre de 2021.

L-Gante y su hija Jamaica Instagram @tamibaez429

Por último, Báez compartió una selfie en un espejo en la que se ve a Báez de espalda con su gorra mientras la besa a ella. En tanto, se observa el particular sticker de Barbie que tiene en el reverso de su celular. “Feliz cumpleaños mi bebé grande te amooo”, añadió.

"Nos hacen muy felices" Instagram @tamibaez429

El cruce de Báez con los usuarios de redes por la filtración de viejas fotos

Días atrás, Tamara sufrió el robo de su celular, por el cual se filtró una imagen de su viejo DNI, de cuando tenía 16 años. A raíz de este hecho, la influencer fue víctima de los haters, a los cuales respondió, desde su cuenta de Facebook, con mucha altura: “16 años. Sí, era recontra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis. ¿Quieren descansarme a mí, justo a la piba más normal que existe? Yo siempre de barrio, como ahora”.

Y concluyó: “Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Las quiero y sigan mis pasos. No exploten cuando me vean con las lolas hechas”.