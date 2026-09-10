Tan Biónica suma dos nuevas fechas en el Movistar Arena: cuándo y cómo conseguir las entradas

La fiebre por Tan Biónica no se detiene. Tras agotar en tiempo récord sus primeras funciones programadas para el 11 y el 12 de febrero, la reconocida banda de pop rock integrada por Chano, Bambi, Diega y Seby confirmó dos nuevas presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires. El reencuentro masivo con sus seguidores porteños se ampliará ahora al sábado 24 y al domingo 25 de abril.

Tras agotar sus primeras presentaciones de febrero, la banda de pop rock anunció dos nuevos shows para abril de 2027; los detalles sobre la venta de entradas (Foto: Gentileza prensa)

El fenómeno se da en el marco de una etapa consagratoria para el grupo. Luego de su histórico retorno en 2023 con la gira “La Última Noche Mágica” —que convocó a más de medio millón de personas y estableció récords absolutos en el recinto de Villa Crespo—, la banda continúa revalidando su título como una de las propuestas más convocantes de la escena local. Recientemente, vienen de agotar tres estadios Vélez y de desplegar un tour internacional que los llevó por escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa.

El fenómeno se da en el marco de una etapa consagratoria para el grupo (Foto: Gentileza prensa)

Las dos etapas de la banda en una misma noche

Lejos de tratarse de un simple repaso por canciones icónicas del pasado, sus presentaciones están pensadas para fusionar los dos grandes universos musicales de su historia. Por un lado, sonarán los himnos generacionales, como “La melodía de Dios”, “Ciudad mágica” y “Obsesionario en La Mayor”. Por el otro, el público podrá disfrutar en vivo de los temas pertenecientes a El Regreso, su primer álbum de estudio en una década.

El público podrá disfrutar en vivo de los temas pertenecientes a El Regreso, su primer álbum de estudio en una década (Foto: Gentileza prensa)

Editado recientemente, este material discográfico incluye diez canciones inéditas y cuenta con colaboraciones de lujo junto a artistas de la talla de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. El disco no solo marcó la reunión definitiva del grupo, sino que también irrumpió con fuerza en las plataformas digitales, posicionándose rápidamente en el Top 10 global de álbumes debut en Spotify.

Cómo y cuándo comprar las entradas para el Movistar Arena

Para todos los fanáticos que no quieran quedarse afuera de estas dos funciones programadas para el mes de abril, la venta oficial de localidades ya tiene sus coordenadas confirmadas.

Venta general de entradas: Estará disponible de forma oficial a partir de este viernes 11 de septiembre a las 16:00 horas .

Estará disponible de forma oficial a partir de este . Sitio exclusivo de venta: Los tickets se podrán adquirir únicamente de manera online a través de la plataforma web oficial movistararena.com.ar .

Los tickets se podrán adquirir únicamente de manera online a través de la plataforma web oficial . Beneficios y financiación bancaria: Quienes realicen la compra abonando con tarjeta de crédito del banco Santander podrán aprovechar el beneficio especial de financiar sus entradas en hasta 6 cuotas sin interés.

El fenómeno inagotable de una leyenda del pop-rock

Formada originalmente en Buenos Aires por Santiago “Chano” Moreno Charpentier, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane, Tan Biónica se consolidó a lo largo de las últimas dos décadas como un pilar fundamental de la música nacional.

Con hits inolvidables como “Obsesionario en La Mayor” y discos que marcaron a toda una generación —como Obsesionario (2010) y Destinología (2013)—, el grupo supo trascender las modas para convertirse en un auténtico clásico moderno. Tras acumular galardones como Discos de Oro y Platino de CAPIF, nominaciones a los Latin Grammy y recientes Premios Gardel, la banda demuestra que su conexión con el público sigue tan intacta y vibrante como el primer día.