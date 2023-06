Tardó 24 horas: quién es Gabriel Griffa, “el muralista de la selección argentina” que retrató a Fito Páez en Rosario

escuchar

Un homenaje tecknicolor. Bajo una mirada penetrante, Fito Páez observará para la eternidad a los caminantes de la ciudad de Rosario, en Santa Fe. En las paredes de la localidad que lo vio nacer, un mural con el rostro del artista permanece en el pasaje Poeta Fabricio Simeoni, de la autoría del artista Gabriel Griffa, oriundo de la misma provincia.

Gabriel Griffa retrató a Fito Páez en las calles de Rosario Instagram: gabriel.griffa

Se lo reconoce como “el muralista de la selección argentina”, luego de retratar a varios de los campeones del mundo, que consagraron la tercera estrella en el Mundial de Qatar 2022. Además, el pintor conserva un vínculo con uno de ellos, arraigado desde la infancia, cuando compartió la cancha con Franco Armani.

“Es un honor y una alegría inmensa para mí tener la oportunidad de retratar a Fito Páez en su ciudad natal, de la que siempre habla. Un privilegio el representar a un artista que trascendió desde Rosario a un nivel nacional e internacional”, expresó Griffa, de 38 años, a LA NACION. El mural se ubicó entre las calles Mitre y Sarmiento de la localidad santafesina, donde el artista plasmó un trabajo al que dedicó 24 horas repartidas en cuatro días.

Gabriel Griffa retrató a Fito Páez en las calles de Rosario, su ciudad natal Gentileza: Gabriel Griffa

Este mural, que retrató al intérprete de “El amor después del amor”, se sumó a la larga trayectoria de diseños que Griffa realizó desde hace seis años, cuando comenzó su carrera como muralista. En las paredes de distintas zonas de la Argentina, el artista plasmó ilustraciones de los campeones del mundo Lionel Messi, Ángel Di María o Lionel Scaloni; junto a figuras reconocidas como Soledad Pastorutti, Diego Armando Maradona o Harrison Ford en su clásico papel de Indiana Jones.

Gabriel Griffa compartió el proceso del mural dedicado a Lionel Messi

El primer mural de Nelson Mandela: “Una inspiración”

“Dibujar y pintar era para mí un hobby, que empecé desde muy chiquito, con cinco años. Poco a poco, se volvió un trabajo que disfruto mucho, porque nació de una gran pasión”, destacó el licenciado en Diseño Gráfico, oriundo de Casilda (Santa Fe). “El primer mural que hice fue a la vuelta de mi casa, de Nelson Mandela, una persona que me inspiró a mí y a quien quería plasmar para que hiciera lo mismo en otras personas cuando lo vean”, añadió.

El primer mural de Griffa fue en Casilda sobre Nelson Mandela Gentileza: Gabriel Griffa

Bajo pedido de los clientes o por iniciativa propia, Griffa utiliza una técnica hiperrealista combinada de pincel, aerosol de grafiti y soplete. “Trato de elegir yo la imagen y de hacer el diseño, realizo varios bocetos en la computadora. Así, marco mi estilo propio, que tiene cada mural. Soy muy detallista y cuidadoso, me gusta que el rostro, como en el caso de Fito, tenga bien marcadas las luces y las sombras, para conseguir un resultado degradado y uniforme. Una imagen más nítida y con mejor calidad”, señaló.

El muralista de la selección argentina

La pintura no fue el único hobby que marcó la infancia de Gabriel. La pelota estuvo muy presente en su tiempo de ocio cuando era chico. “Soy muy futbolero, aunque en el deporte no llegué muy lejos, así que trato de seguirlo a través de mis murales”, apuntó el artista. Griffa retrató a los campeones del mundo en sus ciudades natales, como a Lionel Messi y a Ángel Di María en Rosario o a Lionel Scaloni en Pujato.

El mural que Griffa dedicó a Ángel Di María Instagram: gabriel.griffa

Además, compartió residencia y cancha con uno de los campeones del mundo, Franco Armani. “Somos muy amigos, del mismo barrio, con su hermano también. Jugábamos de chicos juntos y, después, él despegó su carrera”, contó a LA NACION. El retrato de Franco reposa sobre las paredes de la ciudad de Casilda y en el club en el que entrenaban juntos de chicos. “Le gustó y le entusiasmó mucho. Lo estamos esperando para que venga a hacer la inauguración”, bromeó el artista.

Griffa también le dedicó un mural a Franco Armani, con quien mantiene una amistad Gentileza: Gabriel Griffa

Griffa también retrató a Emiliano Sala, el futbolista fallecido en un accidente aéreo en 2019. “Tuve la oportunidad de pintarlo dos veces en su pueblo, Progreso, y, posteriormente, me contactaron sus amigos de Francia [donde desarrollaba su carrera] y lo plasmé allí, cerca de su casa”, relató.

Franco Armani (arriba a la derecha) y Gabriel Griffa (abajo a la derecha) compartieron la cancha de chicos Gentileza: Gabriel Griffa

Futuros proyectos

Un mural que le quedó pendiente a Gabriel Griffa es el de Mercedes Sosa y de quien espera poder plasmar su retrato algún día. “Me gustaría seguir haciendo homenaje a personajes de nuestro país en vida”, destacó. En tanto, relató que lo que más le apasiona de su trabajo es poder recorrer aquellos lugares que vieron nacer a las personalidades destacadas que retrata.

“La idea es poder seguir viajando y llevar mi arte a todo el mundo”, sentenció. “De cada lugar al que voy a pintar, me llevo muchos amigos y tiene su propio encanto. No es lo mismo pintar en el centro de Rosario o de Buenos Aires que en un pueblo, con la tranquilidad que lo aborda. Me quedo, sin duda, con eso, con lo que ocurre alrededor de la pared que pinto. Mientras, la gente de ese lugar se queda con mi obra”, concluyó.