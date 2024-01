escuchar

La compositora y cantante estadounidense Taylor Swift no deja de sorprender a sus fanáticos y al mundo entero. En medio de su gira mundial The Eras Tour, y tras su paso por Argentina, la artista consiguió romper un valioso récord que solo tenía el rey del pop, Michael Jackson.

Sus conciertos van más allá de lo creado hasta el momento. Se trata de una puesta en escena con decenas de bailarines, alrededor de 20 cambios de vestuario y una magia incomparable que hacen que sus fanáticas enloquezcan. Incluso, batió récords de ventas de entradas de cine para la película que retrata sus shows para quienes no pudieron asistir.

Taylor Swift batió un récord que sólo tenía Michael Jackson Backgrid/The Grosby Group

Una pantalla gigante y una pasarela que invade el estadio en el que la artista se encuentra hacen de su concierto un espectáculo único en el mundo. Ahora, y gracias a sus presentaciones, rompió un récord excepcional.

La artista logró batir la marca de dinero recaudado que tenía la película de Michael Jackson, This is it. Con su film autorreferencial, se convirtió en la cantante que más dinero recaudó en una película documental que retrata el detrás de escena de un concierto.

Taylor Swift, The Eras Tour, alcanzó un total 261,6 millones de dólares con sus proyecciones alrededor del mundo. De esta forma, se convirtió en la película de concierto más taquillera de la historia y logró destronar a la representación realizada de Michael Jackson.

“En nombre de todos nosotros en AMC Theatres, envío mis felicitaciones y eterna gratitud a Taylor Swift por su notable récord en taquilla con Taylor Swift, The Eras Tour. Su espectacular actuación deleitó a los fans de todo el mundo y sirvió como otro fuerte recordatorio sobre el poder del cine extraordinario y la magia de las salas de cine”, reveló el director ejecutivo de AMC, Adam Aron.

De esta manera, The Eras Tour no es solo una gira que reúne a millones de fanáticos en estadios de todo el mundo, sino que también es la mejor escena recreada en una película de concierto.

El shock de Taylor Swift ante su primer contacto con el público argentino en River: “Esto es de otro nivel”

La primera visita de Taylor Swift a la Argentina, el pasado octubre, dejó joyas luego de más de tres horas de concierto en su fecha inaugural. Sin embargo, la misma artista se sorprendió del grito desmedido de los miles de fanáticos durante su concierto en el estadio de River Plate.

Minutos más tarde, en otro momento de la memorable primera noche de la cantante norteamericana en el país, les consultó a sus fanáticos: “¿Dónde estuvieron toda mi vida? Estoy teniendo una experiencia alucinante”.

Los fieles seguidores continuaron el fervor gritando repetidas veces el nombre de la artista, y lo mismo sucedió en sus dos presentaciones siguientes como parte de The Eras Tour, permitiendo que Taylor se retire de la Argentina con una emoción nunca antes experimentada y la confirmación de que algún día regresará para deleitar con más de su talento al público local.