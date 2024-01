escuchar

El 2023 fue un año inolvidable para Taylor Swift, no solo por su regreso a los escenarios con su gira mundial, The Eras Tour, sino también porque volvió a apostar al amor de la mano de Travis Kelce. Ahora, a meses de blanquear el romance, los rumores de un compromiso inminente no paran de crecer.

Por lo que dieron a conocer reportes de Page Six, en el marco de una mega celebración por el primer aniversario, la artista pop y la estrella de la NFL habrían decidido hacer oficial su compromiso.

En esa misma línea, según la información obtenida por el citado medio, la cantante de “Cruel Summer” y el jugador de los Kansas City Chiefs tienen previsto comprometerse a mediados de este año.

Travis Kelce ya le habría pedido al papá de Taylor Swift el consentimiento para casarse

Cabe destacar que las especulaciones en torno a un posible compromiso entre la pareja del momento comenzaron hace varias semanas. Todo indicaría que los novios acordaron postergar estratégicamente la propuesta, para que no pareciera algo apresurado, puesto que aún no cumplieron su primer año juntos. Como si eso fuera poco, la fuente consultada indicó que, por esa misma razón, Kelce no se arrodillará el próximo Día de San Valentín.

“Taylor y Travis lo discutieron y hay un plan”, expresaron en el mencionado medio y sumaron: “Se comprometerán en su primer aniversario, en julio”.

Pese a que no hay una confirmación oficial, se cree que esto viene siendo planeado desde hace varias semanas, dado que la fuente le confirmó a Page Six que Travis Kelce habló con el padre de la cantante, Scott Swift, para pedirle la mano de su hija. “Se le ha pedido a Scott su bendición y la ha dado de todo corazón, y Travis ha estado hablando con amigos sobre un anillo”, expresó, de manera contundente.

La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor y Travis, ambos de 34 años de edad, se conocieron luego de que el deportista compartiera en su podcast New Heights cómo intentó, sin éxito, darle su número de teléfono a la cantante en uno de sus conciertos de The Eras Tour, en Missouri.

Revelaron que Travis ya estuvo haciendo averiguaciones para un anillo de compromiso

Por su parte, en diálogo con la Revista Time, la cantante dejó en claro como fue el comienzo de la relación: “Empezamos a salir justo después. Así que tuvimos un tiempo considerable en el que nadie lo sabía, lo cual agradezco, porque llegamos a conocernos”. Poco tiempo después, la intérprete blanqueó su relación con Kelce al asistir a uno de sus partidos de los Kansas City Chiefs.

Luego de eso, Taylor confirmó que ellos ya eran pareja cuando asistió al estadio para apoyar a Travis por primera vez, ya que muchos especulaban que era su primer encuentro. “Nunca seríamos tan psicópatas como para forzar una primera cita en un evento público”, precisó.

“Cuando dices que una relación es pública, eso significa que voy a verle hacer lo que le gusta, nos estamos mostrando para el otro, otras personas están allí y no nos importa”, aseguró respecto de su relación, y aclaró: “Lo contrario de eso es que tengas que esforzarte mucho para que nadie sepa que estás saliendo con alguien. Y estamos orgullosos el uno del otro”.