El jueves a las 20.45, el sueño de miles de swifties se hizo realidad: Taylor Swift se presentó por primera vez en Buenos Aires y se encontró con un público que la dejó sin palabras. Conseguir entradas para ir no fue tarea sencilla. Los fanáticos hicieron horas de fila virtual con varios dispositivos a la vez y, así como algunos lograron comprar múltiples tickets, otros lamentablemente no lograron hacerlo y tuvieron que empezar a buscar opciones de reventa.

Una de las cuestiones más comentadas en aquel momento fue justamente el sector “con visión restringida”, una ubicación que tenía un valor menor que el del resto de las ubicaciones. Sin embargo, el gran interrogante era cómo se iba a ver desde esa posición. Si bien algunos videos que aparecieron en las redes sociales en aquel momento dieron cuenta de cómo sería estar sentado ahí, el jueves, por fin, se tuvo la certeza de saber cómo se seguía el show de Taylor con la visión restringida.

Taylor Swift durante su primer show en la Argentina Soledad Aznarez - LA NACION

En TikTok, varias personas que fueron al show del jueves compartieron videos sobre cómo se veía desde esa ubicación. Una usuaria sacó una entrada en “visión restringida media” del lado izquierdo y antes de que iniciara el concierto grabó la vista. Dio cuenta de que estaba cerca del escenario y podía ver la pasarela. Lo único que no se podía apreciar era el escenario, es decir que cuando Taylor estuviera allí no iba a verla. No obstante, de ese lado se ubica una de las pantallas gigantes, por lo que se puede seguir el show desde ahí.

Asimismo, otra usuaria compartió un video desde ese mismo lado del estadio pero grabado durante el show. Pudo ver a la intérprete de “We Are Never Ever Getting Back Together” en la pasarela y si bien estaba un poco lejos, la pantalla lateral izquierda le permitió apreciar todo sin inconvenientes, incluso lo sucedido en el escenario, lo cual desde esta ubicación no se puede ver.

Asimismo, el jueves, antes de que comenzara el show, los fans también comentaron en X (nuevo nombre de Twitter) sobre esta locación, y la mayoría llegó a la concusión de que se encontraron con una grata sorpresa. “Se ve genial. Taylor canta la mayoría de las canciones en la pasarela, así que la van a ver bien”; “Igual es porque la mayor parte del show es en la pasarela y se ve re bien” y “Así se ve visión restringida gente, la casa está en orden. Se ve mejor de lo que creía”, escribieron algunos usuarios junto a algunas fotos que compartieron.

Cabe hacer mención que la venta oficial de entradas que se realizó en junio a través de la página de All Access, la ubicación “Centenario Media Visión Restringida”, tenía un valor de $19.000 más el correspondiente costo de servicio, mientras que un poco más arriba, la “Centenario Alta Visión Restringida”, se vendía a $16.000 más el costo de servicio. El resto de los sectores, en tanto, tenían un costo de entre $30.000 y $85.000, más el adicional por el servicio.

Este viernes 10, Taylor Swift dará un nuevo show en el Estadio Monumental con localidades agotadas. Aquellos que adquirieron el paquete VIP, tienen un early access y podrán ingresar a las 15, mientras que las puertas para el resto se abrirán a las 16. El show comenzará a las 19, primero tocará Louta, después Sabrina Carpenter y finalmente la estrella de la noche.