El jueves 9 de noviembre por la noche Taylor Swift realizó el primero de sus tres shows en la Argentina y, como era de esperar, hizo vibrar al público. En la presentación, que duró más de tres horas, desplegó todo su talento acompañado de una imponente escenografía para que los presentes se lleven una experiencia inolvidable. En un momento dado, causó furor al reemplazar una parte de su canción “We Are Never Getting Back Together” con una frase en español muy usada en el país.

En junio Taylor Swift confirmó que la Argentina estaba incluida en los países que visitaría con su gira The eras tour. Desde entonces, los fanáticos comenzaron con la cuenta regresiva. Este jueves se llevó a cabo el primer show en el que no faltó ningún condimento para lo que fue una noche inolvidable: euforia, alegría, sorpresa y mucho talento.

Taylor Swift durante el show en Argentina Soledad Aznarez - LA NACION

Con un gran despliegue artístico, la cantante no decepcionó. Las redes sociales se llenaron de videos en los que remarcaron que Taylor brindó un show con todas las letras. Pero, también lo hizo su equipo y esto quedó en evidencia cuando el bailarín Kameron Saunders reemplazó la frase “like never” de “We Are Never Getting Back Together” por “ni en pedo”, un término muy utilizado por los argentinos.

“Nunca, nunca, nunca volver a estar juntos. Nunca, nunca, nunca volver a estar juntos. Ve a hablar con tus amigos. Habla con mis amigos, habla conmigo. Pero nunca, nunca, nunca, nunca volver a estar juntos”, dice la letra de la canción, perteneciente al álbum Red. Mientras la interpretaba, Swift le acercó el micrófono a su bailarín para que él se luciera con el modismo argentino. Al escucharlo, las fans no pudieron ocultar su sorpresa y lo ovacionaron.

Las palabras del bailarín de Taylor Swift (Foto Instagram @kamnsaunders)

Horas más tarde, el hombre utilizó sus redes sociales para agradecerle a los fans por la gran recepción que tuvo su intervención en el show. “Vi todos los comentarios y espero haberlos hecho sentido orgulloso. Estuve practicando todo el día”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

La sorpresa de Taylor Swift ante el público argentino

“¿Dónde estuvieron toda mi vida? Estoy teniendo una experiencia alucinante”, expresó Swift cuando los 80 mil presentes en el Estadio Monumental corearon su nombre. Acto seguido decidió guardar silencio para escuchar con más atención el cántico “Olé, olé, olé Taylor-Taylor”.

A pesar de ser la protagonista de ese momento, no podía salir del asombro. Puso las manos en el rostro para expresar su asombro y no sacó la mirada del público durante varios segundos.

“Soy muy afortunada de estar por primera vez acá y ustedes decidieron llenar tres estadios como este. Vamos a cantar juntos, porque la manera en que lo están haciendo ustedes están a otro nivel”, dijo en otro momento de su show. El viernes 10 y sábado 11 de noviembre serán los siguientes recitales de la artista en el país.