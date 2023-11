escuchar

Taylor Swift fue nombrada como huésped de honor de la ciudad de Buenos Aires por la Legislatura porteña este jueves. El proyecto había sido presentado por el diputado Roy Cortina, del Partido Socialista (PS), mientras que los únicos votos en contra llegaron por parte de La Libertad Avanza (LLA), encabezado por Ramiro Marra. Como parte del reconocimiento, se le hará entrega de una medalla y un diploma como destaque al gran evento cultural de sus presentaciones en el Monumental, el 9, 10 y 11 de noviembre.

nombraron taylor swift huésped de honor en Argentina y la libertad avanza voto en contra😭😭 se tomaron enserio el comunicado pic.twitter.com/3JIy4GQ4J3 — feli (@nom0leste) November 2, 2023

La negativa de los libertarios llega después de que un grupo de fanáticos de Swift, apodados “swifties”, publicaron un comunicado el pasado 26 de octubre compartido en X. La cuenta Swifties Against LLA (Swifties contra La Libertad Avanza) -que tiene entre sus seguidores a la vocera presidencial Gabriela Cerruti-, instó a simpatizantes de la artista oriunda de Tennessee a votar en contra del candidato a presidente de LLA, Javier Milei. “Milei es [Donald] Trump. No podemos dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país”, dijeron en pos de justificar su pedido.

Fanáticos de Taylor Swift habían llamado a votar contra Javier Milei en el balotaje presidencial

“A pocos días de los tan esperados recitales de Taylor Swift en la Argentina, el futuro de nuestro país va a estar en disputa: el 19 de noviembre será el balotaje para elegir el próximo presidente de la Argentina. Uno de los candidatos, Javier Milei, líder de un partido mal llamado liberal, es en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos. ¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milei es Trump, porque no podes dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país”, resalta el documento al comenzar.

La distinción de huésped de honor suele ser entregada a figuras de la cultura general que visitan la ciudad, y otros recipientes incluyen a Roger Waters, The Police, Maná, Mikhail Baryshnikov, Tom Cruise, Ricky Martin, Liza Minnelli y los tenistas Mats Wilander, Björn Borg y Pat Cash. Además de las presentaciones de la cantante estadounidense en el estadio de River, también está en cines la película The Eras Tour Concert Film, que retrata uno de sus recitales en el estadio SoFi de Los Angeles.

El film del experimentado Sam Wrench registra con gran pulso y efervescencia lo que acontece en esa gira que repasa todas las etapas de la artista viene acompañado, como cada paso que da Swift, con esas ceremonias que a su factótum tanto le gusta alimentar. La propia Swift alentó a que se baile en las salas, se cante y se viva la experiencia (casi) sin restricciones. A fin de cuentas, se trata de un acontecimiento del que todo seguidor de la cantante quiere formar parte, especialmente aquellos que no pudieron obtener entradas para su gira.

“Se recomienda usar looks de las eras, friendship bracelets, y bailar y cantar”, escribió Taylor en Instagram al anunciar el estreno de la película, e incluso a ella misma se la vio disfrutando de ese modo con su “plus one” en la prémiere que se llevó a cabo el miércoles 11 en Los Ángeles: nada menos que Beyoncé.

