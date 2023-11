escuchar

Una imagen de Kate Beckinsale en silla de ruedas con la cabeza vendada circuló semanas atrás y despertó todo tipo de especulaciones. Después de que se especulara de que se había sometido a una cirugía estética en el rostro, la propia estrella salió a aclarar lo sucedido y lo hizo no sin una dosis de ironía en sus palabras.

La artista de 50 años reveló la verdadera razón por la que fue fotografiada mordiendo una gasa y con una bolsa de hielo mientras salía de un consultorio y un acompañante la conducía en una silla de ruedas. “Solo para responder a una pregunta que a veces me hacen: “¿Alguna vez te sacaron una mala foto?” , escribió en un posteo en las redes sociales donde se la ve vestida con ropa suelta y en la que, a continuación, aclara que salía del dentista tras someterse a una extracción de una muela de juicio.

Antes, varios usuarios de las redes habían volcado múltiples comentarios en relación a las cirugías estéticas y generando dudas sobre el tipo de intervención a la que se había sometido la actriz. “Este es un mal ejemplo para las jóvenes que dicen que no se puede envejecer con gracia”, había expresado un seguidor.

Frente a ello, Beckinsale respondió contundente e irónica: “Un mensaje de servicio público para todas las mujeres jóvenes: ‘no se extraigan las muelas de juicio’”. Y continuó: · Lamento haber dado un mal ejemplo y no haberme permitido simplemente contraer una infección, no tratarla, tener sepsis y morir. Porque eso es lo que haría una mujer que dé buen ejemplo. Sos un completo imbécil” , concluyó la actriz.

“Yo también me saqué las muelas. Espero que te sientas mejor pronto”, escribió una mujer, a lo que otro usuario agregó: “El trabajo dental es doloroso, creéme, lo sé”. Mientras que un tercero apuntó con humor: “¡Ojalá me hubiese visto tan bien cuando me sacaron las muelas del juicio! Espero que te recuperes pronto”.

No es la primera ocasión en que la actriz británica, que el pasado septiembre lució radiante en la gala amfAR con un diseño de la colección alta costura otoño-invierno 2023 de Georges Chakra, sufre un episodio de salud que da de qué hablar.

Un accidente que dio que hablar

Dos años atrás, la artista tuvo que ser hospitalizada luego de sufrir un accidente que le provocó una fuerte lesión en la espalda. Las especulaciones sobre lo que le pasó en ese momento fueron muchas, sin embargo, la verdad detrás de todo era, al igual que en esta ocasión, mucho más inocente de lo que parecía.

En una charla con James Corden en The Late Late Show With James Corden, Beckinsale reveló luego cómo fue que terminó en el hospital luego de accidentarse mientras se vestía en un hotel de Las Vegas. “Habiendo hecho ocho o 900 películas de acción me vengo a lesionar mientras me pongo un par de calzas en la habitación del hotel”, contó entre risas. Corden le confesó que, al igual que todo el mundo, pensó que se había lastimado “cayendo de un edificio o algo así”, pero su invitada le dijo que solo estaba trabajando en un “intenso y emocional drama” en el momento del accidente, “no corriendo por las paredes ni nada del estilo”.

“Estaba en la habitación del hotel poniéndome las calzas y sentí como si una cuerda de guitarra me golpeara fuerte, fue todo muy horrible. Un dolor peor que al tener un bebé, así de fuerte”, contó. “No podía caminar, no me podía acostar, no me podía sentar. No podía hacer nada”.

Tras ello, la actriz no podía abandonar la habitación del hotel para dirigirse al hospital, por lo que tuvo que pedir ayuda. “Eventualmente, vino una ambulancia y los médicos extendieron una sábana para levantarme, quedé envuelta como una salchicha, y así me pusieron en una camilla”, recordó mientras se reía de su propia desgracia y antes de aclarar que ya se había recuperado.

