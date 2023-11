escuchar

A un mes de su escandalosa separación de Joe Jonas y luego de una batalla legal por la tenencia de sus dos hijas, Sophie Turner parece haber decidido avanzar con su vida: la exestrella de Games of thrones fue vista a los besos en las calles de París con un aristócrata de origen británico.

El hombre en cuestión es Peregrine “Perry” Pearson, uno de los solteros más codiciados del Reino Unido. Las imágenes del encuentro, que sucedió el pasado sábado, las publicó el diario inglés The Sun. En las fotos se puede ver a la actriz con lentes oscuros, un tapado negro, el pelo largo trenzado y una gorra roja recibiendo un beso en plena calle del joven noble, quien se sacó la gorra para el romántico gesto.

Turner y Pearson fueron vistos mientras charlaban de forma animada y se besaban en la estación de tren Gare du Nord. Algunas horas después enfrentaron a los flashes y la prensa en el Stade de France, donde fueron fotografiados juntos en la previa de la final de la Copa Mundial de Rugby, donde ella presentó la Copa Webb Ellis con el jugador de rugby retirado Dan Carter. Según la revista People, Perry se mantuvo todo el tiempo cerca de la artista.

¿Quién es el nuevo amor de Turner?

Peregrine Pearson en una postal junto a su exnovia, la princesa Maria Olympia Getty Images

Peregrine John Dickinson Pearson, también conocido como Perry, es el quinto vizconde de Cowdray. Hijo de Michael Pearson y Marina Pearson, nació en 1994 en medio de una gran riqueza: se dice que la fortuna familiar alcanza los 224 millones de libras esterlinas. Su padre es dueño de una importante porción del imperio mediático Pearson y la finca de 16.500 acres de West Sussex que alberga el club de polo Cowdray Park, donde jugaron el príncipe William y Harry. Perry, además, es director de una empresa de promoción inmobiliaria de Londres.

Hasta hace muy poco tiempo, Pearson mantuvo una relación sentimental con la princesa Maria Olimpia de Grecia y Dinamarca, una de las ahijadas del rey Carlos. Según confirmó la misma Olimpia a The Telegraph, la pareja comenzó a salir en 2020. La ruptura se hizo oficial hace poco más de un mes.

Tiempos de crisis

Joe Jonas junto a sus hijas luego de la batalla legal que inició con su ex Instar Images/The Grosby Group

El flamante romance de Turner se produce a dos meses de su escandalosa separación de Jonas, quien acudió a la Justicia y solicitó el divorcio alegando que el matrimonio estaba “irremediablemente roto”. Luego, protagonizaron una disputa legal por la tenencia de sus hijas, batalla que se resolvió de forma temporal, pero amistosa.

Si bien la ruptura causó sorpresa en los fanáticos de los artistas, para quienes compartían el día a día con ellos era algo que podía suceder. “No estaban separados, pero han estado viviendo vidas separadas durante meses”, confirmó una fuente cercana a People.

Dan Carter sostiene la Copa Webb Ellis junto a Sophie Turner luego de la final del Mundial de Rugby Themba Hadebe - AP

A principios de octubre, tras llegar a un acuerdo de custodia temporal para sus dos hijas, Willa, de 3 años, y Delphine, de 15 meses, la expareja emitió una declaración conjunta. “Después de una mediación productiva y exitosa, hemos acordado que los niños pasarán el mismo tiempo en hogares amorosos tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido” , escribieron. “Esperamos ser excelentes padres”, cerraron la misiva.

Dos casamientos, una charla privada y la separación

Sophie Turner y Joe Jonas estuvieron casados cuatro años GROSBY GROUP

Joe Jonas y Sophie Turner eran una de las parejas más cool del ambiente. Tras conocerse en 2016, decidieron contraer matrimonio tres años después. Primero, se casaron en Las Vegas ante un imitador de Elvis en la capilla A Little White Chapel. Luego, con una gran boda en un castillo en Francia a la que acudieron importantes personalidades de la industria. Willa su primera hija llegó en 2020 y, dos años después, la familia se agrandó con la llegada de Delphine.

La unión llegó a su fin a comienzos de septiembre. “Después de cuatro maravillosos años, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio de manera amistosa”, anunciaron de manera conjunta. Si bien parecía que la decisión había sido de los dos, con el correr de los días trascendió que quien pidió el divorcio fue el músico. ¿El motivo? Un allegado a la pareja le confió a la publicación Us Weekly que Jonas habría escuchado a su ex “hablar sobre él de manera despectiva”. La situación le dolió tanto como para no querer seguir apostando a la relación.

