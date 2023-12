escuchar

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce se convirtieron en una de las parejas más populares en los Estados Unidos y de diversas partes del mundo. Ahora, volvieron a ser noticia porque la artista se instaló en una propiedad valuada en USD 6 millones de dólares que tiene su novio en Leawood, Kansas.

La mansión, que está ubicada en una comunidad cerrada, tiene más de 1500 metros cuadrados de espacio habitable y cuenta con todas las comodidades que buscan las celebridades. Entre sus ambientes, se destacan seis dormitorios, nueve baños, una piscina, una cancha de pickleball, un campo de minigolf, un cine en casa y un gimnasio. También tiene una gran cocina, con todos los electrodomésticos de alta gama y una sala de estar con una chimenea de piedra para pasar los momentos más románticos.

La mansión de Travis Kelce

Kelce compró la mansión este año, poco después de comenzar a salir con Swift. La pareja hizo pública su relación en 2023, y se han convertido en una de las relaciones más populares de Hollywood.

La impresionante propiedad le ofrece a Travis Kelce y Taylor Swift todo lo que necesitan para una vida placentera y lujosa. La pareja podrá disfrutar de la privacidad de la comunidad cerrada, así como de todas las comodidades que la mansión tiene para ofrecer.

Algunas de las características más destacadas de la mansión incluyen:

Una cocina con una isla central de mármol, electrodomésticos de acero inoxidable y una gran ventana que da al patio trasero

Una sala de estar con un techo abovedado, una chimenea de piedra y un gran ventanal que da a la piscina

Un dormitorio principal con un baño en suite con una bañera de hidromasaje, una ducha de vapor y un vestidor

Una piscina con una cascada

Una cancha de pickleball

Un campo de minigolf

Un cine, el lugar perfecto para relajarse y ver una película

Un gimnasio

La mansión de Travis Kelce

Los flamantes novios se vieron por primera vez en una fiesta en 2016, pero no empezaron a salir hasta siete años después. Travis Kelce dijo que siempre fue fanático de Taylor Swift, y que le envió un brazalete de amistad con su número de teléfono. Ella se puso en contacto con él más tarde y comenzaron a salir.

La pareja fue siempre muy discreta, pero los paparazzi lograron captarlos en público en varias ocasiones antes de confirmar el noviazgo. Fue en octubre de 2023 cuando fueron vistos tomados de la mano por las calles de Nueva York por primera vez.

La dedicatoria de Taylor Swift a su novio Travis en uno de los conciertos de Argentina

La famosa estrella pop dio tres conciertos en nuestro país el pasado 9, 10 y 12 de noviembre. Fue en una de sus presentaciones, que contó con la presencia de su pareja, Travis Kelce, cuando la cantante cambió la letra de una de sus canciones para dedicársela a él.

El beso de Taylor Swift y Travis Kelce en River @swiftiesforeternity

La artista estadounidense aprovechó la visita del deportista para cambiar un detalle de su popular canción: “Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me” (Karma es el tipo de los Chiefs que viene directo a casa conmigo). Aquella modificación fue en alusión a su novio, quien se destaca en el equipo Chiefs de fútbol americano en los Estados Unidos.

En ese mismo concierto, las fanáticas de Taylor captaron un momento único: un apasionado beso entre la cantante de “Shake it off” y el jugador, que rápidamente se volvió viral en los medios digitales de todo el mundo.