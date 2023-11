escuchar

Mariano De La Canal, más conocido como “el fan de Wanda Nara”, siempre da de qué hablar. Si no es por el fanatismo por la influencer -que decayó en el último tiempo- lo es por sus apariciones en distintos programas de TV. Si no, es por la viralización de algún video. Y esto es lo que sucedió en las últimas horas, cuando todos recordaron un clip que armó -y que ya tiene algún tiempo- donde se maquilla mirando a cámara para transformarse y convertirse en... Tini Stoessel. Sin embargo, lejos de ese objetivo, los seguidores se despacharon con burlas hacia el resultado final.

En su cuenta de Tik Tok, donde ya reúne más de cuatro millones de “Me gusta”, el ahora panelista del streaming del Bailando 2023 suele compartir clips o partes del programa, eventos a los que asiste y tutoriales de maquillaje.

En esta oportunidad, un video en el que se maquilla para parecerse a Tini Stoessel, que había publicado en 2020, resurgió y se volvió viral. En el posteo, que ya tiene más de mil comentarios, muchos seguidores comenzaron a burlarse del artista.

El video empieza con Mariano de la Canal mirando a cámara fijamente y aplicándose, poco a poco, el maquillaje. “Me transformo en Tini”, escribió en el posteo, en el que se escucha Ya no me llames, canción de la artista junto a Ovy on the Drums. En el video, se lo ve a Mariano poniéndose una maquillaje cargado, comenzando por corrector en todo el rostro, contorno para simular las facciones de Tini, sombra azul y una peluca que trata de imitar el flequillo de la cantante.

En apenas 30 segundos, el panelista cambia su rostro totalmente, aunque no termina de lograr la silueta de la Triple T. “Te pareces a la Oriana Junco”, “Más que Tini, parecés mi tío Raúl”, “Nunca me reí tanto en los 100 días de cuarentena como recién leyendo los comentarios”, fueron algunos de los comentarios al momento en el que Mariano compartió el video.

Tini Stoessel fue la "modelo" a copiar por el Fan de Wanda Instagram: tinistoessel

La pandemia fue motivo para explotar las redes sociales al máximo, y Mariano no se quedó atrás. En un intento de divertirse y sumarse a las tendencias de maquillaje que recorrieron el mundo, el actor buscó parecerse a la famosa cantante, pero, según sus seguidores, no lo consiguió.

Cabe recordar que hace tiempo, Mariano de la Canal había generado polémica luego de que contara a qué se estaba dedicando. Se trataba de un oficio un tanto tétrico... se ofrecía para llorar en los velorios. Famoso por sus terribles llantos en su época de concursante del Bailando, el mediático reveló que, si alguien lo necesita, él asiste a llorar a donde haga falta.

“Estoy haciendo tres paquetes. El simple, sale 10 mil pesos, dura una hora. El segundo, cuesta 20 mil y si hace falta me desmayo”, supo explicar en una entrevista. Aunque no aclaró cuántas veces ya fue contratado, lo cierto es que si de generar ruido y hacer que los demás hablen de él se trata, es un especialista.

LA NACION