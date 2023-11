escuchar

Gastón Dalmau estuvo de cumpleaños y sorprendió a todos en su cuenta de Instagram. El ganador de MasterChef compartió un posteo durante el festejo de sus cuatro décadas y dio que hablar. Como es costumbre, el actor recibió cientos de elogios por su “buen estado físico”, y algunos aseguraron que el paso del tiempo no tuvo consecuencias en él.

Posando, cubierto de espuma, el ganador de MasterChef Celebrity se mostró desnudo en la bañera de su casa. Este acontecimiento “hot” generó una gran incógnita y la curiosidad de sus seguidores no se hizo esperar: ¿Quién le había tomado la fotografía?

Gastón Dalmau en el festejo de sus 40 años

“Bajando la temperatura con espuma”, escribió Gastón Dalmau, como descripción de una de las imágenes que completaba el carrusel de fotografías con las que celebró la ocasión especial. En cuestión de minutos, la publicación generó una variedad de comentarios, y el exintegrante de Casi Ángeles incluso respondió a la pregunta sobre si en la actualidad se encuentra soltero o en pareja.

“¿Por qué tan solito si sos un sol?”, le preguntó una seguidora en los comentarios de la foto. “Solito nunca. Solo que es mi Instagram, no me copa exponer a gente que no le gusta, ni subir cosas de mi vida privada. No te preocupes que soy feliz así”, contestó con honestidad él.

Gastón compartió otras series de imágenes, esta vez posando sobre una colchoneta en medio del agua cristalina de la Rivera Maya: “¡Así los 40! Muy chill. Gracias a todos por los saludos, los quiero”.

El nuevo trabajo en televisión de Gastón Dalmau

Gastón Dalmau, que brilló en la televisión en éxitos como Casi Ángeles y formó parte de los Teen Angels, banda que salió del mismo programa, regresará a la ficción con un nuevo personaje. El actor le dará vida a Otto, por el cual ha cambiado por completo su corte de pelo. El galán compartirá elenco con la actriz protagonista de la serie colombiana La Reina del Flow, así como con Gloria Carrá. La feliz noticia fue adelantada por él a través de su cuenta de Instagram, generando expectativas entre sus seguidores.

El actor viene de ser parte del rodaje de diversos proyectos televisivos. Recientemente, integró el elenco de La Previa, una serie argentina dirigida por Victoria Chaya Miranda, que ya concluyó su filmación. Además, aguarda el estreno de otro proyecto, Medusa, para Paramount Plus, donde, según se pudo saber, interpretará un papel que sorprenderá a sus fanáticos, al presentarse en un contexto completamente diferente al que los tiene acostumbrados.

Gastón Dalmau junto a la actriz colombiana Mariana Gómez

Pero sobre su nuevo trabajo se expresó en su mencionado perfil de redes sociales. Allí, Gastón Dalmau sorprendió al revelar que está trabajando junto a la actriz colombiana Mariana Gómez, reconocida por ser la protagonista de un gran éxito de Netflix como fue La Reina del Flow. Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar. Varios expresaron su emoción al ver a Rama y el huracán Irma juntos, algo que fusiona dos universos televisivos que marcaron la trayectoria de ambos actores.