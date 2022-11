“¿Te tienen en blanco?”: la escena de El encargado que muchos tuiteros vincularon a Victoria Donda

escuchar

Tras el lanzamiento de la serie El Encargado en Star+ el pasado 26 de octubre, un gran número de usuarios en redes sociales creyó haber descubierto una referencia “política” en una de las escenas de la ficción que protagoniza Guillermo Francella.

El segmento que se viralizó exhibe un diálogo entre Eliseo, el personaje principal, y Magui, una empleada doméstica, en la terraza del edificio en el que ambos trabajan. La mujer es introducida en el cuarto capítulo y trabaja para Victoria y Pablo Slavsky, inquilinos del departamento 6to B.

Momento épico de la serie El Encargado. Señores que no muera nunca esta hermosa mojada de oreja a Victoria Donda y su marido Pablo Marchetti. 👇👊💣✌🏿 pic.twitter.com/M16qd5X8q6 — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) October 30, 2022

“Magui, hay una pregunta que te quiero hacer. Tus patrones, Pablo y Victoria, ¿te tienen en blanco?” , le pregunta Eliseo al inicio de su conversación. Cuando ella responde que no, él le retruca: “Está muy mal eso. Mientras yo esté a cargo de este edificio, las cosas son en blanco o no son, porque un aporte que no se realiza es un abuelo sin remedios, un chiquito más pobre en Catamarca. ¿Lo sabías?”.

En la serie el encargado hay una que limpia que es negreada por sus patrones "pablo y victoria"

“No” es la respuesta que vuelve a obtener de Magui. “Bueno, es importante que vos entiendas todo eso. Yo te voy a dar un teléfono que es de un abogado laboralista. Vos hacele todas las preguntas que necesites y él te lo va a explicar todo. Hay mucha plata que tenés que cobrar”, agrega el encargado. “Son muchos años en negro. Aportes, antigüedad, aguinaldo, proporcional de vacaciones. ¿Sabes que ese es un número grande o no? Tus patrones sí que infringen la ley”, concluye.

Desde su estreno, comenzaron a circular teorías en Twitter que señalaban que podía tratarse de un guiño para Victoria Donda y su pareja, Pablo Marchetti dado que ambas parejas comparten el nombre.

El encargado - ¿Tus patrones Pablo y Victoria te tienen en blanco?

Empleada negreada - No, creo que no.



Además, la presidenta del INADI mantuvo una batalla judicial con una empleada doméstica a inicios del año 2021. Según sostuvo Arminda Banda Oxa en una entrevista exclusiva que brindó a La Cornisa (LN+) ese año, Donda la tuvo “diez años en negro y sin aumentos, aguinaldos ni vacaciones”.

Como en el caso de Donda, el matrimonio de la ficción termina enredado en un conflicto legal con la empleada doméstica que habían contratado en situación irregular.

La presunta referencia fue ampliamente recibida en la plataforma social e incluso celebrada a través de comentarios como: “ya con todo esto me alcanza”; “momento épico de la serie”; “hermosa mojada de oreja”; “el escopetazo es atómico”; y “la mejor producción del año lejos”, entre otros.

Cuál es la trama de El Encargado

Eliseo (Francella) trabaja y vive hace 30 años en un lujoso edificio de la ciudad de Buenos Aires. Es considerado por gran parte de los vecinos como una pieza imprescindible para el funcionamiento del lugar. Pero no todos piensan así. Uno de ellos es Matías Zambrano (Gabriel Goity), propietario del lugar.

Zambrano comienza entonces a desarrollar un plan para sacárselo de encima. La iniciativa incluye ofrecerles a sus inquilinos la posibilidad de construir una pileta con otros amenities en la terraza, lo que implicaría tener que destruir la casa donde vive Eliseo y contratar un servicio tercerizado de limpieza, que terminaría con su despido.

Sin embargo, para proceder con la obra necesita el visto bueno de más de la mitad del consorcio, algo que Eliseo no va a dejar que suceda.

