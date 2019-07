Se estrenó la versión teatral de Moulin Rouge en Broadway

Una colorida escena de Moulin Rouge

El colorido musical inspirado en el film de Baz Luhrmann costó 28 millones de dólares y contiene 70 canciones

Carlos Pacheco SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de julio de 2019

El impactante film de Baz Luhrmann, Moulin Rouge, llegó finalmente a Broadway y esta vez en formato de gran extravaganza musical. Se estrenó en el teatro Hirschfeld, de Nueva York, con 70 canciones que incluyen los grandes hits de la película y otras compuestas especialmente para el musical. Por ejemplo, ahora el Duque saluda a Satine interpretando "Sympathy for the Devil", de los Rolling Stones. El principal atractivo de la película fue contar una trágica historia de amor de fin de siglo a través de interpretaciones alternativas de canciones pop anacrónicas. El musical, producido por Carmen Pavlovic (una fanática del film), costó 28 millones de dólares. El libro es de John Logan y la dirección de Alex Timbers no se limita al lujoso estilo visual de la película, sino que agregó mucha más música. Así como en el film, a veces es una canción completa, pero en otros momentos es solo una línea. Más de un tercio de las canciones se mezclan en un solo número. Cada noche, 161 compositores reciben un pago de regalías, que es proporcional al tiempo que dura una canción determinada en la obra y se basa en un recorte de ingresos. Del film no van a estar "Smells Like Teen Spirit", "Show Must Go On" y "Uptown Funk". Sus protagonistas son Karen Olivo, Aaron Tveit, Danny Burstein y Tam Mutu.

Qué está pasando en el teatro

Marcelo Moncarz

La inquietante historia de vida de Jorge Barón Biza

Basada en la vida del periodista y escritor Jorge Barón Biza se presenta en Patio de Actores (Lerma 568) los jueves, a las 20.30, Reconstrucción de un ausencia, del dramaturgo y director cordobés Gonzalo Marull. La pieza está interpretada por un actor interesante como Jorge Gentile y la dirección corre por cuenta de Marcelo Moncarz. Según confiesa el autor, "la historia de este hombre era similar a una mochila repleta de plomo o un vaso de ácido sulfúrico".

Michal Walczak

Un atractivo texto dirigido por Alejandro Genes Radawski

La primera vez, un atractivo texto absurdista del polaco Michal Walczak se repone mañana, a las 21, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Con adaptación y dirección de Alejandro Genes Radawski, la pieza está interpretada por Luján Bournot, Damián Albariño y María Espina. La historia cuenta la primera relación sexual entre Gloria y Marcos en un intento por lograr el encuentro perfecto. La infinita repetición y el eterno ensayo serán el motor de la relación.

Patricia Palmer

Se reestrena un emblemático texto de Juan Carlos Gené

El próximo domingo se estrena en el Celcit (Moreno 431) Golpes a mi puerta, la reconocida pieza del actor, autor y director Juan Carlos Gené. Interpretada por Patricia Palmer, María Marta Guitart, Pablo Caramelo, Livia Fernán, Rodrigo Álvarez, Silvina Mussanti, César Repetto, Leandra Rodríguez, Jorge Duarte y Lucas Méndez cuenta con la dirección de Dora Milea. Sucede en los años 70, bajo la violencia de una invasión extranjera disfrazada de guerra civil. Los domingos, a las 19.

Musical

Recuerdo de las revueltas estudiantiles en el México de 1968

En la capital mexicana se acaba de estrenar una interesante obra histórica-política: Para la libertad, México 68. Es un musical de Omar Olvera y cuenta la historia de Mario y Federico, estudiantes de Artes Plásticas en la Academia de San Carlos que preparan el aniversario de la escuela. Ese día ocurre una tragedia que lleva a los personajes a involucrarse con el movimiento estudiantil del año de los Juegos Olímpicos, enfrentándose al gobierno, la sociedad y a la misma familia.