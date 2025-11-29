Luis Brandoni fue dado de alta tras pasar la noche internado “por un monitoreo”

Luis Brandoni fue dado de alta esta tarde poco después de las 14 horas, después de haber permanecido internado durante la noche del viernes en el Sanatorio Anchorena, del barrio porteño de Recoleta.

Así lo confirmó a LA NACION Carlos Rottemberg, productor de la obra ¿Quién es quién?, que el actor protagoniza junto con Soledad Silveyra, y figura muy cercana a Brandoni. “Luis pasó la noche en el sanatorio para su monitoreo, pero no fue para nada un cuadro de urgencia”, remarcó Rottemberg. “Se está yendo a su casa en este momento, para continuar con la recuperación necesaria y seguir mejorando”.

Meses atrás, el actor vivió el festejo de su cumpleaños sobre el escenario del Teatro Liceo, junto con su coprotagonista, Soledad Silveyra Gerardo Viercovich - LA NACION

Ayer, desde la cuenta de redes sociales del Multiteatro -propiedad de Rottemberg- se había informado acerca de un cuadro de presión alta que el actor había tenido en los últimos días y se confirmó la suspensión de las funciones de la obra que con gran éxito lleva adelante en el Teatro Liceo. “Informamos al público que en virtud de la indisposición física que aqueja al señor Luis Brandoni, quedan suspendidas las funciones previstas para este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires.El espectáculo retomará su nueva temporada el 2 de enero en la ciudad de Mar del Plata”, indicaba el texto compartido.

El anuncio generó preocupación entre los seguidores del querido actor, pero con el correr de las horas se conocieron detalles tranquilizadores sobre el estado de salud del artista, de 85 años, que retomará la obra de teatro directamente el 2 de enero para la temporada de Mar del Plata, en el Teatro Atlas.

📣 Informamos al público que en virtud de la indisposición física que aqueja al Sr. Luis Brandoni, quedan suspendidas las funciones previstas para este fin de semana en la ciudad de Bs. As.

El espectáculo retomará su nueva temporada el 2 de enero en la ciudad de Mar del Plata. pic.twitter.com/f97OX5ZVqS — Multiteatro (@multiteatro) November 28, 2025

“Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día", había precisado ayer mismo Rottemberg. “A partir de eso se viene realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo cual provocó suspender también el miércoles y luego la función de anoche [por el jueves 27]”, informó Rottemberg que intentó llevar tranquilidad sobre el estado de salud de Brandoni.

Estabilizarse

Según destacó el productor, fue él mismo quien sugirió suspender las últimas funciones pautadas para Buenos Aires, en virtud de la situación. “En mí se mezcla una amistad personal de más de 47 años, lo que me hizo proponerle a sus hijas directamente no realizar ya las funciones de este fin de semana, que por otro lado es el último de la actual temporada”, detalló a LA NACION. “De esta manera habrá tiempo para poder terminar los estudios que los médicos consideren, estabilizarse y retomar lo próximo previsto que es la temporada de Mar del Plata”.

Luis Brandoni junto con Carlos Rottemberg y Soledad Silveyra Gerardo Viercovich - LA NACION

Además, el productor teatral intentó llevar claridad y certeza a los espectadores y afirmó que quienes habían adquirido sus entradas para este fin de semana las podrán devolver por los mismos canales por donde fueron adquiridas.

Rottemberg destacó que la salud del actor es la prioridad. “No siempre el espectáculo debe continuar, como dice esa frase famosa”, agregó. No es la primera vez en el año que la salud de Brandoni obligó a la producción a suspender funciones y priorizar su recuperación. En septiembre, el actor también había sufrido una “indisposición física” que lo había llevado a cancelar funciones.