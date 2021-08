Aire radioteatro, primera plataforma argentina para escuchar radioteatro online

La plataforma surgió por iniciativa de su fundadora, Antonella Piersanti, locutora egresada del ISER y actriz que desde hace años se dedica a dar clases de radioteatro. Del cruce de sus dos pasiones surgió Aire Radioteatro (aireradioteatro.com), el primer sitio argentino para escuchar ficciones online que busca generar nuevos contenidos con autores jóvenes y temáticas actuales.

“Cuando vino la pandemia y tuve que reestructurar mi trabajo desde casa, quería hacer algo con mi arte, tenía ganas de emprender algo nuevo. Entonces una noche me bajó la idea de hacer una plataforma para escuchar radioteatro, que incluya autores nuevos, porque tenemos más realidades que contar y muchos más autores que involucrar en el género. Así que invité a sumarse a los autores y empecé a trabajar con ellos”, cuenta Piersanti el germen de su emprendimiento.

El desarrollo del proyecto demoró un año hasta su lanzamiento el último 1° de mayo, con un catálogo reducido clasificado en tres secciones: infantiles, adolescentes y adultos.

Por lo pronto, ya pueden escucharse cuatro unitarios de ficción: La Storni, de Gabriel Devoto (sobre fragmentos de poesías, textos y anécdotas de Alfonsina Storni) y La muerte del príncipe azul, de Luciano Sáiz (una versión actual de La Cenicienta, con perspectiva de género), ambas para adultos); Óscar, de Migue Vigna (Sueños y frustraciones de un arquero de fútbol que no pudo ser), para adolescentes; y Mate de luna, de Miguel Kot (una propuesta para los más chicos). Los tickets, de costo accesible, se adquieren en la misma página, y la compra garantiza que la escucha se pueda hacer en cualquier momento, sin fecha límite.

Aire radioteatro, es la primera plataforma argentina para escuchar radioteatro ciento por ciento on line

“Si bien en el mercado existen grandes líderes como Spotify, que nuclean música, podcasts o audio series, la nuestra es puntualmente la primera plataforma argentina y latinoamericana para escuchar radioteatro, para la producción profesional de radioteatros y su difusión, a la cual se puede acceder desde distintos lugares del mundo”, explica Piersanti.

Todas las obras se hicieron y se trabajaron con los autores, que fueron convocados por su trayectoria empírica y experiencia profesional, exclusivamente para radioteatro.

“Son todos autores, directores y actores que yo conozco y que van para adelante. Pero no está planteado para que labure sólo gente que uno conoce, sino que invitamos a quien tenga una obra, un elenco o una propuesta de adaptar algo que ya existe que lo envíe a la casilla hola@aireradioteatro.com. Como todo medio de comunicación hay un manual de estilo que compartimos, enviamos los márgenes, siempre con una fina mirada de calidad artística. Ya están llegando a borbotones proyectos y propuestas”, sigue su fundadora, y anticipa que próximamente estarán incorporando más obras y ya están desarrollando un proyecto para las escuelas, para llevar la tecnología y el radioteatro a las aulas.

“Buscamos actuaciones verdaderas y vivas. El radioteatro es siempre con apoyatura de lectura, donde está toda la hoja de ruta de sonidos, tanto digitalizados como en vivo, pero necesita que sea un radioteatro vivo, que corra la sangre entre los personajes”, asegura Piersanti.

Desde el equipo de curaduría, el equipo de diseño gráfico o el equipo que trabaja en el proyecto para escuelas, cada elenco es diferente y conforma alrededor de 20 personas involucradas en las distintas islas de trabajo, por lo que el emprendimiento aspira además a crear nuevas fuentes de trabajo.

Un momento de grabación de Aire radioteatro

“Aire Radioteatro llega con una nueva generación del sonido. Al menos hoy, todos los milennials escuchamos podcasts, estamos yendo por el consumo on demand y la misión que me planteo como un mantra todos los días es que el radioteatro no sea sólo el recuerdo de una época que fue brillante, sino que podamos actualizarlo e incorporarlo como un trabajo, como un laburo. En ese sentido, estamos recibiendo un apoyo muy lindo y generalizado”, concluye.

De esta forma, la plataforma busca innovar en la ficción sonora con autores nóveles y temáticas vinculadas a la idiosincrasia local. Una experiencia para disfrutar una nueva forma de hacer radioteatro, apto para todo público, y actualizar el formato con los nuevos recursos tecnológicos disponibles tanto en la producción como en su difusión.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project