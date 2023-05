Araceli Dvoskin. Murió la adorada abuela de La omisión de la familia Coleman

escuchar

Quedará inmortalizada como “la abuela de los Coleman”. Es que Araceli Dvoskin, la segunda actriz que encarnó ese personaje en La omisión de la familia Coleman, de Claudio Tolcachir, hizo miles de funciones de esa obra que recorrió el mundo . Pero no sólo allí demostró su talento, sino también en muchos otros trabajos tanto en teatro como en cine y televisión. La Asociación Argentina de Actores anunció que murió hoy.

Nació en Bolívar, donde se inició en el mundo de la actuación. Su labor teatral incluye títulos como La omisión de la familia Coleman, dirigida por Tolcachir; ¿Qué hacemos con Walter? (donde también realizó un destacadísimo personaje), dirigida por Juan José Campanella ; Opereta, de Witold Gombrowicz, dirigida por Fernando Blanco; El piquete, dirigida por Carlos Demartino; Sorteo, dirigida por Rubén Pires; El viento en un violín, también de Tolcachir; ¡Tú no eres mi padre!, de Norberto Lewin; Historias, relatos y café, entre otras obras. También formó parte varias veces del ciclo Teatro x la Identidad.

Dvoskin viajó por distintos países integrando los elencos de La omisión de la familia Coleman y El viento en un violín, ambas de Tolcachir. Pero en 2015, también fue convocada por el director español Tristán Ulloa para ser parte del elenco de la obra Adentro, de Carolina Román, donde fue elogiada por los medios españoles.

En cine, trabajó en los films El robo del siglo, dirigida por Ariel Winograd; Mater, de Pablo D’Alo Abba; e Imagining Argentina, película española-argentina-británica de Christopher Hampton, protagonizada por Antonio Banderas, Emma Thompson y Rubén Blades. Además, protagonizó los cortos Lo rápido que se olvidan las cosas y Dracool.

Araceli Dvoskin, en La Omisión de la familia Coleman

En televisión y plataformas, participó en Sandro de América, Guapas, Las palomas y las bombas, Jardín de bronce, Farsantes, entre otras ficciones. Además, trabajó como actriz en la rama publicidad, en comerciales para Milka, Garbarino y otras marcas. Araceli Dvoskin, además, fue una prestigiosa odontóloga.

“‘Hay una alumna, odontóloga, que es buenísima’, se empezaba a correr la voz por los pasillos de Timbre 4. Unos meses después te subías al primer avión de tantos que compartimos, ‘Colemaneando ‘primero, el viento… después. Creo que no hubo un solo día en el que no te haya visto disfrutar a lo loco. Joder, reír, brindar, cuidar a los tuyos, amar a Pedro. Fuiste inspiradora. La gente no terminaba de entender si estabas actuando o qué. Y esa era tu magia. Todo mi amor y mi admiración por esa vitalidad y la decisión de ser feliz a pesar de todo. Parte de nuestra historia. Gracias Araceli”, escribió Claudio Tolcachir en sus redes.

LA NACION