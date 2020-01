Burlesque: un show sensual a mitad de camino

Burlesque

24 de enero de 2020

Nuestra opinión: regular

Idea, adaptación y dirección: Osvaldo Laport / Libro: Daniel Di Conza y Francisco Scarponi. Elenco: Rodolfo Ranni, Fabián Gianola, Viviana Sáez, La Queen, Jazmín Laport, Yani Giovannetti, Pablo Sórensen y Fernando Corona / Música: Martín Bianchedi / Teatro: Provincial / Duración: 90'.

MAR DEL PLATA.- La idea es buena: mostrar el backstage del mundo del burlesque, con sus luces y sombras, amenizado por algunos temas musicales y unos cuadros del género. Para eso, Osvaldo Laport, aquí en función de director, se rodeó de algunas figuras populares (Rodolfo Ranni, Fabián Gianola), de una celebrity del drag queen vernáculo (La Queen) y de un eximio equipo en los rubros técnicos. Pero los resultados no son todo lo que (se supone) podrían haber sido, por un texto que propone demasiados subtemas (un romance heterosexual secreto, una incipiente relación lésbica, un cambio de género y hasta una oda a los cuerpos reales) y no logra desarrollar bien ninguno. A falta de Sex, de Muscari, que no pudo estar esta temporada en Mar del Plata por falta de salas, bien Burlesque podría haber calentado la cartelera de La Feliz. Pero el dramatismo que se intenta imponer a la seguidilla de escenas poco creíbles (al punto de que algunas mueven a risa) hace que hasta los cuadros más logrados se enfríen rápidamente.

Es de destacar el desempeño de Viviana Sáez cantando (muy bien en el clásico de Edith Piaf "Non, je ne regrette rien") y el de Jazmín Laport a la hora del baile. Pero, sin dudas, lo que justifica el valor de la entrada es la participación de Yani Giovannetti, pionera del burlesque en la Argentina y de fama internacional, quien protagoniza bellísimos, sensuales y refinados números, muy poco habituales en el teatro local.