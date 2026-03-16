Premios Oscar 2026: el llamativo look de Demi Moore que dio que hablar

La alfombra roja de los premios Oscar volvió a desplegar una noche de glamour con looks que llamaron especialmente la atención. Demi Moore se destacó entre las celebridades con un vestido que se convirtió en uno de los más comentados de la velada y generó comentarios sobre su eterna juventud.

La actriz, que asistió a la ceremonia como una de las presentadoras de la noche, hizo una entrada memorable con un sofisticado diseño de plumas y escamas que captó todas las miradas desde el primer momento.

El vestido, cubierto de plumas en verde esmeralda y negro, generó un particular efecto visual Jordan Strauss� - Invision�

Moore apostó por un espectacular vestido verde y negro de Gucci, una elección audaz que contrastó con otras de corte más clásico o de inspiración romántica que lucieron estrellas como Elle Fanning o Zoe Saldaña.

El vestido, largo y de escote strapless, combinó plumas en tonos verde esmeralda y negro, generando un particular efecto visual, recreando la majestuosidad de un pavo real, con una espectacular cola y escote. A cada paso de la intérprete por la red carpet, las plumas se movían creando un juego óptico que no pasó desapercibido.

Demi Moore deslumbró en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 con un sofisticado vestido de plumas y escamas MIKE COPPOLA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Para completar el look, Moore eligió joyas de Boucheron, diamantes y esmeraldas al mejor estilo clásico de glamour hollywoodense. En cuanto al peinado, la actriz lució su característica cabellera oscura larga y lacia, con raya al medio, y un maquillaje con delineado negro en los ojos.

En una alfombra roja donde abundaron otros looks minimalistas, la elección de Moore se destacó, así como una de las más arriesgadas de la gran noche. Las imágenes de la actriz comenzaron a circular en las redes sociales apenas comenzó la alfombra previa a la ceremonia.

La actriz apostó por un impactante diseño de Gucci que se convirtió en uno de los looks más comentados de la noche Jordan Strauss� - Invision�

Muchos usuarios destacaron la actitud de Moore con un diseño tan atrevido, a la vez que surgieron algunos comentarios en relación a la figura de la actriz de 63 años, quien acumula más de cuatro décadas de carrera en Hollywood.

Entre la catarata de reacciones, como suele ocurrir con las grandes figuras de Hollywood, se destacaron varios elogios así como duras críticas. Muchos usuarios destacaron la elección del vestido y la presencia de Moore en la alfombra roja con mensajes como “lindísima”, “hermosa” o “la mejor vestida de la noche”, mientras otros calificaron el diseño como un “ridículo vestido” o cuestionaron los cánones de belleza en la industria con frases como “¿por qué son todas las actrices tan flacas?”. Incluso hubo quienes escribieron: “Muy bonito su vestido, lástima lo esquelética que está”, en contraste con quienes la elogiaron con mensajes como “hermosa como siempre”.

A sus 63 años, la actriz volvió a generar elogios en redes sociales por su figura Jordan Strauss� - Invision�

¿Corte de pelo?

Días atrás, Moore también fue tema de conversación en las redes sociales tras una de sus últimas apariciones públicas. La actriz asistió a la Semana de la Moda de Milán para el desfile de Gucci y compartió en su cuenta de Instagram un video en el que mostró cómo se preparaba para el evento y sorprendía con un aparente cambio de estilo: un corte bob que parecía transformar por completo su habitual cabellera.

Sin embargo, poco después se supo que no se trataba solo de un peinado o peluca utilizado especialmente para el desfile. Más allá del look, el video desató un debate sobre el aspecto físico y la salud de la artista y varios usuarios señalaron que la veían más delgada de lo habitual.

“Dios, ¿ella cree que se ve saludable?”, escribió una usuaria. Las reacciones se multiplicaron con comentarios sobre la apariencia de la actriz de La sustancia, apuntando a los estándares de belleza y la presión estética que atraviesan desde hace décadas las mujeres en la industria.