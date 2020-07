Joya, el primer monta del Cirque que volvió a territorio americano Fuente: Archivo - Crédito: prensa Cirque

La llamada nueva modalidad pandémica impone sus normas. Con mascarillas, gel desinfectante, distanciamiento social y con un aforo limitado al 30 por ciento de la capacidad del teatro, la maquinaria del Cirque du Soleil volvió la Riviera Mayan con las presentaciones de Joya, una fantasía inspirada en la migración de la mariposa monarca.

Producto de las medidas para contener al Covid-19, desde hace tres meses que allí no se presentaba este espectáculo en el cual participan contorsionistas, malabaristas y patinadores de 15 países que hizo su primera función en 2014, cuando la compañía fundada en Montreal concretó una sociedad con una cadena hotelera mexicana. "Estamos muy felices de volver a los espectáculos durante esta pandemia, de estar aquí para el público", afirmó Jamie Sullivan, directora de operaciones del show. Es el segundo espectáculo de la factoría Cirque que reabre en el mundo: el primero fue el mes pasado cuando volvió a la pista The land of fantasy, que se presenta en Hangzhou, China.

El coronavirus no fue el único problema que debió afrontar esta gran empresa del entretenimiento de escala global. En verdad, la crisis por la pandemia empujó a la compañía canadiense a solicitar protección judicial por bancarrota en medio de una grave crisis económica. Como consecuencia de su situación financiera, despidió en marzo al 95 por cierto de sus empleados. Hace unos días, los directivos del Cirque aceptaron una oferta de compra de sus acreedores, que servirá como base para su subasta en agosto. De estas cuestiones, según consignan los cables internacionales, el elenco de Joya evita hablar. A lo sumo, en Quintana Roo sí se habla del coronavirus. De hecho, la zona está en máximo nivel de alerta epidemiológica, según los criterios del gobierno mexicano. Por ese motivo, para ver al espectáculo del Cirque que viene acompañado por una cena, solamente están disponibles 200 de los 650 lugares.

Messi10, el espectáculo realizado con el Cirque que espera su fecha para el debut porteño Fuente: Archivo - Crédito: prensa Cirque

Mientras tanto, no hay novedades sobre el estreno local de Messi10, el show dedicado a la vida de Lionel Messi cuya producción ejecutiva pertenece a Pop Art Music. A fin del mes pasado desde la productora indicaron a LA NACION que el espectáculo "está listo para arrancar cuando la pandemia y los vuelos para el traslado de los artistas lo permitan". En mayo, cuando se confirmó la reprogramación del estreno, los organizadores anunciaron que las entradas ya adquiridas para ver la obra en Buenos Aires serán válidas para las nuevas fechas que serán dadas a conocer cuando el Gobierno anuncie el protocolo para este tipo de montajes en esto que se ha dado a llamar como "nueva normalidad".