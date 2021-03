Claudio Pazos: un gran actor en dos obras atractivas

“Es un acto cargado de pasión, de sueño, de terquedad”, así define Claudio Pazos el hecho de volver a actuar en estos tiempos difíciles. Hace un año debió levantar la segunda temporada de la obra Mientras se vuelan los campos, de Raquel Albéniz y también dejaba un proyecto que estaba en ciernes, Magallanes.0, una obra del español Jeroni Obrador, cuya dirección estaba a cargo de Merceditas Elordi.

Parte de la actividad se fue reacomodando en este comienzo de temporada y es así que el jueves pasado junto a Coni Marino y David Masajnik repusieron Mientras se vuelan los campos, dirigida por Albéniz y Paula Etchebehere, en Espacio Callejón; en tanto que el próximo sábado estrenará Magallanes.0, en el teatro Payró.

“Reencontrarme con la actuación me reconforta mucho, es muy gratificante –comenta el actor–. Estuvimos ensayando casi clandestinamente para el afuera y para nosotros mismos, con cinco metros de distancia entre cada uno. Pensaba en los tiempos peligrosos por los que ha pasado el teatro a lo largo de su historia pero siempre algo se ha modificado y eso es muy alentador. Está bueno volver. No sabemos muy bien hasta cuándo, sabemos que debemos hacerlo con sumo cuidado”.

En el primero de los espectáculos se recrea una historia de situaciones pequeñas pero muy intensas. Dos hombres y una mujer comparten un terreno que ha sido arrasado y en el que ya no pueden sembrar ni criar animales. El destino los ha dejado aislados y la única posibilidad que tienen es irse a vivir a un poblado vecino. Pero uno de ellos logra mantener cierta expectativa en un animal que podría permitirle ganar un concurso y así solucionar algo de su pobre existencia.

“Es una obra donde parece que no se dice nada, no pasa nada y en verdad suceden muchas cosas — explica Pazos-. Sobre todo en el entramados de los vínculos de los personajes, en esa necesidad de aferrarse a algo tan simple como un animal que parecería traer algo de vida en el medio de la desolación”.

La propuesta de volver a recrear un unipersonal le llegó al actor de manos de la actriz y directora Merceditas Elordi. El intérprete se define como un actor “autogestivo” y si bien ha recreado otros unipersonales como Vegetal o Jorobado el encierro de un cornudo, ambos fueron de su autoría. Esta vez, en cambio, alguien de afuera le acercaba la propuesta.

El trabajo comenzó a gestarse antes de que se iniciara la cuarentena de 2020. Le interesó la idea de trabajar a partir de la personalidad de Fernando de Magallanes pero la pandemia detuvo el tiempo. Pazos cuenta que durante varios meses nadie lo contactó para hablar sobre el tema, hasta que a mediados de año la directora y su productora le propusieron comenzar a trabajar.

“Me entusiasmó mucho — cuenta- porque en medio de la desolación, de la pandemia, de la incertidumbre, casi como un acto de fe empecé a estudiar un texto que no sabía si iba a hacer. A la vez empecé a profundizar sobre un personaje del que no tenía la más pálida idea quien era, salvo algunos datos enseñados en la escuela. Y la obra es muy interesante porque el autor lo que hace es concebir a un Magallanes que no murió sino que está detenido en el tiempo desde hace 500 años. A él lo mató una lanza del cacique filipino Lapulapu que estaba embrujada. Lo cuenta un cronista de viajes de la época que estuvo con él en la expedición”.

El relato del conquistador recorrerá muchas zonas de su historia personal. Estar detenido en el tiempo, sin necesidad de comer, de beber, lo muestra también como un ser insoportable. Y desde allí reflexiona sobre la patria, la conquista y algo que es muy llamativo, dadas las características de este hombre que invadió territorios, mató a sus habitantes o los convirtió al catolicismo; en su monólogo él se permite analizar la diversidad.

“Lo interesante es que vemos a un hombre con sus dudas, su animalidad, también su humanidad – aclara el actor–. Está buscando una explicación para comprender sus actos. Yo lo asocio mucho con los propios hitos que uno tiene en su vida. A veces pasan determinadas cosas y te das cuenta de los por qué cuando han pasado los años. Magallanes tiene el ímpetu de conquistar y termina descubriendo que la verdad de la expedición está en aceptar la diversidad y para aceptar esa cosa tan simple y profunda debe atravesar momentos muy tormentosos dentro de la obra.”

Además de estar involucrado en estas dos producciones Claudio Pazos, junto a sus compañeros del grupo Carne de crítica, Francisco Pesqueira y Carlo Argento, están pensando en reponer el primer espectáculo que los dio a conocer y cuyo nombre es el mismo que dio vida a la compañía. La idea es presentarlo en algún momento del año.

“Esta pandemia nos perjudicó a todos los que hacemos teatro y a los que van a ver teatro — reflexiona el intérprete-. Quedamos como detenidos. Es muy loco hacer teatro y ver que el público está con barbijo. Es extraño. Yo recuerdo que cuando era chico mis abuelos hablaban de la guerra, de la necesidad de acumular comida y esa sensación les quedó marcada en el cuerpo y a nosotros seguramente nos va a quedar algo de esta pandemia, la necesidad de cuidarnos. Ya no es un acto de inercia hacer teatro y ver teatro, es un acto de voluntad conciente y es un acto de valentía también. Eso lo sentí la vez pasada cuando reestrenamos Mientras se vuelan los campos. Las personas que estaban ahí, vinieron, tomaron la decisión de estar durante una hora con barbijos, aceptaron que les pongan alcohol en gel. El teatro está protegiendo mucho a quienes forman parte de él”.

