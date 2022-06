Comienza el nuevo ciclo Teatro x la Identidad, en el Tabarís

Una nueva edición del ciclo Idénticos, organizado por la agrupación Teatro x la identidad, brazo artístico de Abuelas de Plaza de Mayo, volverá a presentarse en esta temporada . Está conformado por un grupo de micromonólogos creados, interpretados y dirigidos por reconocidos artistas locales. El proyecto, que comenzó a tomar forma en 2010, fue ampliándose con el correr de los años y presentándose en diversas salas de la ciudad (Teatros San Martín, Cervantes, El Nacional).

Este año las funciones se llevarán a cabo en el Tabarís y se concretarán los lunes 6, 13 y 27 de junio y el 4 de julio, a las 20, con entrada gratuita .

Como sucede anualmente las obras seleccionadas cuentan con la curaduría de Maurcio Kartun y la dirección general del espectáculo está a cargo de Daniel Veronese.

Si bien son muchos los autores que han sido seleccionados para integrar Idénticos, algunos de ellos han estado presentes en todas las ediciones o en varias de ellas. Es el caso del autor y director Mariano Saba y de la dramaturga platense Roxana Aramburú.

Saba recuerda que fue asistente de dirección de Veronese en la primera edición del ciclo y desde entonces se presenta como autor a la selección que realiza Kartun enviando anualmente más de un texto.

“Mando muchas obras al concurso porque me divierte escribirlas –explica– y, además, porque me parece que es necesario colaborar, tanto con la causa de Abuelas como con la iniciativa de Teatro x la identidad que, a lo largo del tiempo, se ha transformado en un bastión de resistencia en relación con temas como la memoria o los derechos humanos. Se junta, se conjugan dos cosas que a mi me parecen fundamentales: el goce de poder participar de algo que creativamente está buenísimo y la posibilidad de sumarse a una iniciativa teatral y de Abuelas que sigue siendo importantísima”.

Roxana Aramburú comenzó a relacionarse con la experiencia de Teatro x la identidad en 2007, cuando aún no se había organizado Idénticos y los autores debían presentar obras que formarían parte de un proyecto mayor. Su primera incursión la hizo en un evento que tuvo lugar en Mar del Plata.

“Para mi participar es una cita casi ineludible por una cuestión ideológica – comenta Aramburú–. Mi resorte es básicamente al apoyo a la búsqueda de los niños apropiados durante la dictadura. Me parece que es irrenunciable, lamento mucho que el último nieto recuperado sea del 2019. Quedan muchos todavía por encontrar. Siempre sentí como esta necesidad de escribir textos para que sean considerados para su representación. Por ahí los míos, tal vez, últimamente, se destacan un poco más o se desprenden del resto porque tienen un contenido vinculado mucho más a la historia”.

Con el correr de los años, Teatro x la identidad ha modificado el eje de las temáticas que se desarrollan en los diferentes micromonólogos. No solo se abordan cuestiones ligadas con el período histórico de la última dictadura cívico militar sino que además, aparecen cuestiones relacionadas con la identidad, la discriminación.

“El público también va sabiendo que está asistiendo a un gesto de reivindicación de la memoria y de la identidad – explica Mariano Saba– y entonces en ese gesto, en ese encuentro, lo valioso es que aparecen materiales que a veces hablan de la situación concreta y contextual de la lucha de Abuelas y aparecen otros textos que tienen que ver con temáticas de la identidad desde otras aristas. Y esa variedad me parece que es muy rica porque también asoman lenguajes muy diferentes. Y eso tiene que ver con la mirada panorámica que Kartun tiene sobre la dramaturgia contemporánea de los últimos 20 años. Hay algo muy atractivo en la selección que se produce porque es muy polifónica y representativa de una enorme cantidad de lenguajes y de problemáticas”.

Interpretarán esos monólogos: Gabo Correa, Alejandro Mazza, Mercedes Funes, María Onetto, Daniel Fanego, Victoria Carreras, Maiamar Abrodos, Stella Gallazzi, Malena Figó, Gonzalo Urtizberea, Pablo Seijo y Martín Salazar, además del músico Esteban Morgado . Y los directores convocados son: Carlos Portaluppi, Javier Margulis, Pablo Comelli, María Onetto, Mariano Saba, Dora Milea, Pablo D’Elía, Lorena Ballestero, Claudio Da Passano, Gonzalo Martínez, Lautaro Delgado y Tatiana Santana.

“El tema de la identidad es amplísimo –sostiene Aramburú–. Se puede abordar desde cualquier lugar entonces me parece fantástica la apertura que se hizo hacia otras miradas y, sobre todo, con obras que tengan mucho humor porque el humor, básicamente, nos salva.”

Hace dos años Roxana Aramburú realizó una edición bilingüe –francés y español– de una serie de micromonólogos que tituló La leche de la clemencia y otros monólogos por la identidad y que fue editada, en formato digital, por la Universidad Nacional de La Plata y puede descargarse gratuitamente, tanto desde la editorial de la UNLP como del sitio de Abuelas de Plaza de Mayo. Según ella explica: “tiene que ver con la búsqueda de niños apropiados y fundamentalmente me interesaba insertar la publicación en el territorio francés porque hay muchos indicios de que podría haber chicos apropiados viviendo en Francia.

Tanto Mariano Saba como Roxana Aramburú poseen una destacada producción dramatúrgica que excede los límites del micromonólogo. Pero ambos también disfrutan producir sus textos dentro de este formato.

“Es todo un desafío un micromonólogo porque hay que meter ahí una historia completa –expresa la autora–. Es difícil en cierto modo. Uno cree que siendo mas corto es más fácil. Yo creo lo contrario. Me llevan trabajo y mucha cabeza. Pero también esa marcada de cancha que es la extensión potencia el texto y en cierto modo lo favorece también en esa condensación”.

Según comenta la dramaturga algunos de sus materiales surgieron directamente como micromonólogos; otros, en cambio, fueron derivaciones de alguna obra de teatro en la que aparecía alguna voz que le interesaba seguir desarrollando y encontró en este género la mejor manera de aislarla y potenciarla.

“Para mi es un disfrute enorme escribir micromonólogos –afirma Mariano Saba–. Creo que es un formato muy precioso que posibilita construir, en un tiempo muy compacto, una voz y una situación que te ayuda a embarcar a la mirada en un desarrollo contundente en esa brevedad. Tiene su dificultad técnica porque claramente cualquier desarrollo que te permite generar una dramaturgia más prolongada puede descansar en la digresión y el juego que tienen estos monólogos breves es que las digresiones son muy pequeñas. Hay una situación que tiene que estar muy delineada y ahí me parece que el aliado que yo encontré está relacionado con algo del orden del humor. Las situaciones que se diseñan o se gestionan desde el humor hacen que la situación se pueda resolver con brevedad de manera muy orgánica. Desde luego que técnicamente son para mi difíciles de escribir porque en un tiempo muy reducido tenés que construir esa verdad pero, al mismo tiempo, es muy disfrutable”.

En esta nueva edición de Idénticos podrán, además, apreciarse textos de Pablo Dois Reis, Fabián Saad, Patricio Abadi, Alejandra Toronchick, Lucila Rubinstein, Celia Zavala, Mariano Monsalvo y Facundo Zilberberg.

Para agendar

Idénticos

Micromonólogos de Teatro x la identidad

Lunes 6, 13 y 27 de junio y 4 de julio, a las 20

Teatro Tabarís, Corrientes 831

Entrada gratuita