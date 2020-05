Coronavirus: Ahora las competencias de impro son online con Improvisa2

Los actores de Improvisa2 hacen ImproPlay

"Señoras y señores muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva función virtual de Improplay Online . ¡Qué lindo cómo estamos disfrutando esta cuarentena en casa! Y en la medida en que la cuarentena dure vamos a estar con Improplay para llevarles un poco de onda a estas noches de sábado, ya que no podemos salir", dispara Ariel Dávila, el host (anfitrión) que cada sábado presenta una nueva función de Improplay en cuarentena, la competencia de impro que la compañía teatral Improvisa2 (Tomas Cutler, Mariana Cumbi Bustinza y Gabriel Gávila ahora realiza en vivo por Youtube, todos los sábados, a las 23).

"La cuarentena no nos va a opacar la noche", arenga el host, antes de introducir la primera competencia. A partir de entonces, los espectadores que siguen la rutina por chat son invitados a proponer diferentes títulos para improvisar a partir de diferentes consignas, que enseguida los tres expertos en improvisación deberán desarrollar sin red, en vivo,

" Improplay surgió de la imposibilidad de hacer teatro juntos y con público. Este mundo nuevo que es la cuarentena nos lleva a explorar y encontrar una nueva dinámica que nada tiene que ver a la que uno conocía. En vez de enojarnos y pensar que el año terminó decidimos pasar a la acción y seguir creando. La emergencia cultural nos lleva a seguir intentando mantener vivo nuestro arte. El teatro sigue vivo", sostiene Bustinza.

Al 20 de marzo último, cuando se decretó el aislamiento social y obligatorio, Improvisa2 venía de hacer temporada en Mar del Plata y estaba a punto de estrenar en Buenos Aires dos nuevos espectáculos: Fucking Impro y Modo Risa . A partir de ese momento, los planes debieron ajustarse al nuevo escenario y decidieron llevar la impro on line a través de un nuevo formato, a la vez que incorporaron un cuarto integrante, Ariel Dávila, que además de presentador es el encargado de editar las cámaras en vivo.

"Primero investigamos distintas aplicaciones que fueran compatibles con Youtube para poder lograr un switch de cámara. En Improplay usamos Stream Yard y transmitimos por Youtube. Luego empezamos a entrenar no sólo los desafíos de impro sino también la funcionalidad de la aplicación. Fueron días intensos de entrenamiento de ambas cosas y seguimos en adaptación. Es un entrenamiento que requiere tiempo para no perder la calidad del show", explica Bustinza.

De la misma manera, los ensayos se llevaron adelante a través de esa aplicación, cada uno desde su casa, un proceso muy intenso que los llevó a invertir en tecnología para que el show salga lo mejor posible y convocaron algunos invitados.

"El proceso creativo lo podemos dividir claramente en dos. Por un lado, el desarrollo de la aplicación, y por otro la articulación de los juegos y desafíos. Nosotros ya veníamos trabajando con tecnología en nuestro último espectáculo, Fuckig Impro, donde había interacción con el público a través de celulares con un código QR para interactuar con un Vj que mostraba todos sus comentarios en una pantalla gigante", sigue la actriz y también autora y directora.

Más allá de Improplay , cada uno de los integrantes de la compañía Improvisa2 trabaja en diferentes proyectos artísticos en medio del asilamiento. Tomás Cutler creó Feliz Zoomple , una performance teatral con Soledad Colo Bautista, Lia Bagnoli, Lucho Crispi, Marcelo Martín y Emiliano Dátola que todos los viernes, a las 22, recrea por Zoom el festejo de un cumpleaños (ID de reunión: 753 652 4923) , a la vez que sigue con sus clases online en la Fundación Crear vale la pena.

Mariana Cumbi Bustinza estrenará Sin Dormir , junto con "Iti el hermoso", una obra creada durante la pandemia y sobre la pandemia, que en clave costumbrista hace foco en el insomnio y las formas en que el encierro trastoca todos los hábitos, a transmitirse en vivo por Youtube a partir del viernes 15.

Por su parte, Gabriel Gávila, en su rol de director, continúa con ensayos online de la saga de performances Chicos Lindos, Chicos Malos, Chicos Feos Intimo y Chicos Feos Show , además de continuar sus clases online.

Finalmente, respecto de las expectativas a mediano plazo, señalan que están esperando junto a otros colectivos de artistas que se tomen decisiones en la ciudad de Buenos Aires. "Nosotros tres somos parte de la organización Profesores Independientes de Teatro (PIT) en la ciudad de Buenos Aires, y en estos días se hace muy presente la desprotección en que se encuentra sumida la actividad cultural autogestiva. Soñamos con que la abstinencia haga que cuando finaliza esta cuarentena los teatros exploten, somos positivos en eso. Estos registros que se ven por celular no pueden ser el futuro del teatro. Claramente no. Esto no es para siempre, sólo hasta lograr el encuentro de nuevo", concluye Bustinza.

