El motivo por el que Richard Gere no pudo asistir a los Oscar por dos décadas

Richard Gere es uno de los actores más icónicos de Hollywood. Pese a que tuvo protagónicos que le valieron la fama internacional, como su papel de Edward Lewis -el empresario que se enamora de una prostituta (interpretada por Julia Roberts) en Mujer Bonita (1990), nunca recibió un premio Oscar, es más, hasta estuvo vetado de la famosa ceremonia durante dos décadas. Sin embargo, muy pocos se acordaban de esto hasta los últimos días, que reflexionó al respecto.

Richard Gere en medio del discurso que causó polémica (Foto: Captura TV)

En medio de la promoción de su nuevo proyecto, el documental Wisdom of Happiness, centrado en la vida del Dalai Lama, el intérprete de 76 años dialogó con la revista Variety y se sinceró sobre el motivo por el que los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le prohibieron el ingreso al prestigioso evento durante varios años.

El discurso de Richard Gere que generó polémica en los Oscar de 1993

Todo empezó en 1993, cuando en la 65.ª edición Gere subió al escenario para presentar la categoría de Mejor Dirección de Arte. En lugar de leer el texto preparado, improvisó un mensaje sobre las violaciones a los derechos humanos en el Tíbet, e hizo un llamado directo al líder chino Deng Xiaoping para que retirara sus tropas y permitiera la libertad de la región china.

El gesto tomó por sorpresa tanto a los organizadores como al público en general. El productor de la ceremonia, Gil Cates, lo calificó de “indignante, de mal gusto y deshonesto” por usar su momento para una creencia política personal.

Richard Gere junto a Dalai Lama (Photo by Money SHARMA / AFP) MONEY SHARMA - AFP

En ese sentido es que más de 30 años después, el mencionado medio quiso saber si le había contado a. Dalai Lama sobre aquella situación. “No me lo tomé como algo personal”, comentó y completó: “No pensé que hubiera malos en la situación. Hago lo que hago y, desde luego, no pretendo dañar a nadie. Pretendo herir la ira. Pretendo herir la exclusión. Pretendo herir las violaciones de derechos humanos, pero intento mantenerme lo más fiel posible a la postura de Su Santidad: que todos son redimibles, y que, al final, todos tienen que ser redimidos o ninguno de nosotros lo será. Así que, en ese sentido, no me lo tomo como algo personal”.

En 2003, diez años después de la polémica, la Academia hizo una excepción. El éxito de Chicago -la película en la que un abogado se encarga de los casos de dos mujeres asesinas que están buscando nuevamente ser famosas ante la luz pública- lo llevó de regreso a la alfombra roja.

El castigo expiró en 2013, cuando Gere volvió a subir al escenario de la gala como presentador de la categoría Mejor Banda Sonora y Mejor Canción original junto a Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones y Queen Latifah.

Richard Gere junto a Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones y Queen Latifah en los Oscar de 2013 (Foto: Pinterest)

El actor estadounidense es un reconocido activista. Su compromiso se centra principalmente en la defensa de los derechos humanos en el Tíbet y el apoyo incondicional al Dalai Lama, ya que es un practicante del budismo tibetano.

Richard Gere apoya incondicionalmente al Dalai Lama, siendo un practicante del budismo tibetano (Photo by Money SHARMA / AFP) MONEY SHARMA - AFP

Además del Tíbet, Gere extendió su labor social a otras causas, que incluyen la ayuda a personas sin hogar (en colaboración con fundaciones como Hogar Sí) y la asistencia a inmigrantes y refugiados, lo que lo llevó a participar en misiones de rescate en el Mediterráneo (como con la ONG Open Arms).

En varias ocasiones, aseguró que su objetivo no es dañar a nadie, sino a la “ira, la exclusión y los abusos contra los derechos humanos”.