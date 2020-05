Coronavirus: Les Luthiers libera 4 espectáculos para ver gratis en Youtube

Las obras de ayer (2002), entre los espectáculos disponibles

Leni González Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de mayo de 2020 • 17:44

El vínculo de Les Luthiers con el público, el consolidado desde hace más de medio siglo y el renovado con cada espectáculo, no se rompe. Ni la tempranísima muerte de uno de sus fundadores, Gerardo Masana, en 1973, ni la de Daniel Rabinovich, en 2015 ni la reciente del querido Marcos Mundstock ; ni tampoco la renuncia de Ernesto Acher en 1986 y la de Carlos Nuñez Cortés en 2017, al cumplirse los 50 años del grupo: ningún duelo podrá contra la magia craneada por esos enormes músicos y humoristas.

El núcleo histórico, Jorge Maronna y Carlos López Puccio , más los titulares, después de ser suplentes por mucho tiempo, Horacio "Tato" Turano, Martín O'Connor, Tomás Mayer Wolf y, el último en integrarse, Roberto Antier son Les Luthiers y van a continuar después de la cuarentena cuando los teatros reabran sus puertas.

Mientras tanto, hay noticias. Por primera vez, estarán disponibles en su canal de YouTube, cuatro espectáculos que, sumados a los doce ya disponibles, permitirán recorrer casi cuatro décadas de trayectoria del conjunto, desde mediados de los setenta hasta 2016. Las novedades online son: Las obras de ayer , a partir del viernes 15; Los premios Mastropiero , desde el miércoles 20; ¡Chist! , el viernes 22; y Viejos hazmerreíres , el miércoles 27. En www.youtube.com/lesluthiers , con más de medio millón de suscriptores, pueden encontrarse de manera gratuita alrededor de 800 videos, entre espectáculos, conciertos y entrevistas. Por ejemplo, el concierto que Les Luthiers interpretó junto con la Camerata Bariloche (2001), el espectáculo folclórico presentado en el Festival de Cosquín (2005) y, ese mismo año, la representación de El lago encantado con Julio Bocca y Eleonora Cassano, realizada en Mar del Plata.

Acerca de estos cuatro videos, algunos datos para recordar o tener en cuenta: Las obras de ayer (el refrito) fue filmada en el teatro Coliseo el 24 de agosto de 2002 y rescata uno de los grandes clásicos de Les Luthiers: La "Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras, de sus hazañas en tierras de Indias, de los singulares acontecimientos en que se vio envuelto y de cómo se desenvolvió", interpretado por Núñez Cortés. Además, este material incluye cuatro bonus tracks de obras anteriores que se creían perdidas pero que fueron rescatadas del olvido como "El regreso de Carlitos", parodia de tangueros y de Gardel, que originalmente formó parte del espectáculo Por humor al arte (1983) y Don Juan Tenorio o El burlador de Sevilla (dúo de barítono y tenorio).

¡Chist! se podrá ver el viernes 22 Fuente: EFE - Crédito: Ariel Marinkovic

Sátira de las ceremonias de galardones, Los Premios Mastropiero , de 2006, contó con la participación de Norma Aleandro, quien grabó la voz en off de la princesa Ginebra en "Valdemar y el hechicero". Y presentó por primera vez un espectacular instrumento informal: el "alambique encantador", creado con copas y botellas por Hugo Domínguez (responsable del taller de instrumentos de Les Luthiers) y que requiere tres músicos a la vez.

Otro raro instrumento es el incorporado en ¡Chist!, de 2013, el último show en el que participa Rabinovich. Se trata del "campanófono autoflagelador", una versión renovada, de mayor impacto teatral, del viejo campanófono a martillo. Esta segunda versión es obra del artesano Fernando Tortosa, ganador del Concurso de Instrumentos Informales, organizado para el aniversario 40 en 2007, ocasión en la que participó con el "bolarmonio", instrumento que también es ejecutado en ¡Chist! por Maronna, en "Rhapsody in balls (handball blues)".

Juan José Campanella fue el director del video de Viejos Hazmerreíres, filmado en el Gran Rex en 27 y 28 de junio de 2016, con Tato Turano y O'Connor, ingresados oficialmente en 2015. Fan del grupo, el cineasta le propuso a Mundstock ser la voz del personaje Ermitaño en la película animada Metegol (2013) y, años después, volvió a convocarlo para El cuento de las comadrejas, donde el actor brilló al lado de Graciela Borges, Oscar Martínez y Luis Brandoni.

"No hay material filmado de la década inicial. El primero es Viejos fracasos, de 1977, y se consiguió porque lo grabó la televisión chilena y así se recuperó y restauró", dice el periodista Sebastián Masana, hijo de Gerardo y autor del libro Gerardo Masana y la fundación de Les Luthiers , publicado en 2004 por Norma (agotadísimo), que incluye un CD con canciones inéditas de los orígenes, del '67 al '73, y palabras del propio músico muerto a los 36 años, cuando Sebastián estaba por cumplir siete años. "Son mis tíos, mi familia. Cuando murió Daniel (Rabinovich) creí que nunca iba a volver a ver otro de sus espectáculos. Me costó mucho sobreponerme a ese duelo. Ahora también será difícil. Eran extraordinarios pero la esencia de Les Luthiers no se termina, va a seguir, es lo que querían, que este hijo, el grupo, no muera", dice Masana, colaborador en la difusión de estos cuatro videos liberados para el público.

Sobre este presente, el socio y representante del conjunto desde 1996, el empresario teatral Lino Patalano tuvo que reprogramar las diez fechas pactadas en marzo en salas españolas. Habían cumplido ya con seis presentaciones y un día antes de la función en Pamplona (era el viernes 13), ciudad que todavía no había declarado el aislamiento preventivo, decidieron cancelar todo y reprogramar para últimos meses del año, si bien duda de que sea posible. "No sé si llegamos a octubre y noviembre, nadie puede asegurarlo. En España van a empezar a funcionar algunas salas a partir de junio pero solo a un 30 por ciento de capacidad. Lo que sí está asegurado, creemos, es el estreno de Más tropiezos de Mastropiero el viernes 8 de enero de 2021 en el Coliseo, otra vez su casa, en lugar del viernes 15 de este mes como suponíamos antes de esta pandemia", dice Patalano sobre la nueva producción, la primera armada sin la participación de Mundstock: "Tanto Jorge (Maronna) como Carlos (López Puccio) están shockeados. Pero Les Luthiers no se termina, la esencia es la misma aunque los roles van cambiando. Quienes los reemplazan son artistas de primer nivel que fueron suplentes y conocen a fondo el funcionamiento. No es de un día para el otro porque lo que se cuida es al grupo. Y las obras en YouTube, que comenzamos a subir en 2012, son un archivo indispensable para los más chicos y para los fans que nunca dejaron de crecer".

Los premios Mastropiero, con el gran Marcos Mundstock Fuente: Archivo - Crédito: Maxie Amena