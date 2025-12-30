Midachi en el Gran Rex: las fechas del show, precios y cómo sacar entradas

Midachi anunció que en agosto del próximo año se dará un show especial en el Gran Rex. Después de cinco años desde su última presentación, Dady Brieva, Miguel Del Sel y Chino Volpato se vuelven a reunir para repasar algunos de sus sketches más exitosos, en el marco de la “despedida histórica” del grupo cómico. En ese sentido, algunos de los fanáticos del trío se preguntan las fechas del show, los precios de las entradas y cómo sacarlas.

Midachi la despedida

Nacidos en Santa Fe, los tres cómicos empezaron con sus presentaciones en 1983 y, a lo largo de cuatro décadas, se volvieron en uno de los fenómenos cómicos más relevantes de los últimos años en la Argentina. Midachi trascendió generaciones con un humor popular, cercano y profundamente identificado con la cultura argentina. Conquistaron teatros, estadios y pantallas, además de batir récords de convocatoria. Cuando cumplieron dos décadas de vida sus espectáculos ya habían sido presenciados por 3.500.000 espectadores en las 8 temporadas en Carlos Paz y Mar del Plata, las 6 que hicieron en Buenos Aires y sus giras nacionales e internacionales.

Las fechas del show de Midachi en el Gran Rex

Para su despedida, el trío cómico se presentará cuatro veces recién a mediados de 2026 con un show que repasará su carrera. Estas son las fechas de Midachi en el Gran Rex:

Jueves 27 de agosto a las 20.30.

Viernes 28 de agosto a las 20.30.

Sábado 29 de agosto a las 20.30.

Domingo 30 de agosto a las 20.

Las fechas del regreso de Midachi en 2026

Precios de las entradas de Midachi en el Gran Rex

Tal como indicia el sitio TuEntrada.com ―encargado de la venta de los tickets―, los valores varían según la ubicación en el teatro y van de $57.500 a $172.500. Vale recordar que al precio de la entrada se le suma un recargo por el servicio de la ticketera.

A continuación, los precios de las entradas del show de Midachi en el Gran Rex, según las ubicaciones en el teatro:

Ubicación Precio + Servicio Precio total Platea 1 $150.000 + $22.500 $ 172.500 Platea 2 $150.000 + $22.500 $ 172.500 Platea 3 $135.000 + $20.250 $ 155.250 Platea 4 $125.000 + $18.750 $ 143.750 Platea 5 $120.000 + $18.000 $ 138.000 Super Pullman 1 $115.000 + $17.250 $ 132.250 Super Pullman 2 $105.000 + $15.750 $ 120.750 Pullman 1 $100.000 + $15.000 $ 115.000 Pullman 2 $80.000 + $12.000 $ 92.000 Pullman 3 $75.000 + $11.250 $ 86.250 Pullman 4 $65.000 + $9.750 $ 74.750 Pullman 5 $50.000 + $7.500 $ 57.500

Cómo sacar las entradas de Midachi en el Gran Rex

Los tickets para el show de Dady Brieva, Miguel Del Sel y Chino Volpato se pueden comprar de forma online a través de TuEntrada.com. A continuación, el paso a paso para comprar las entradas del show de Midachi:

Cómo comprar las entradas del show de Midachi en el Gran Rex

1 Registro e ingreso

Crear una cuenta en TuEntrada.com al hacer clic en “Regístrate”, ingresar datos personales y una contraseña de al menos 6 caracteres. La cuenta es personal e intransferible. Luego, se puede iniciar sesión con el DNI o documento equivalente y contraseña.

2 Selección del evento y entradas

Buscar y elegir el evento deseado, que en este caso es “Midachi”. Luego, seleccionar la fecha a la que se quiere atender. Antes de efectuar la compra, se recomienda consultar el mapa interactivo de ubicaciones y precios, y así definir la zona preferida. Una vez elegida, se debe agregar entradas al carrito, según la cantidad de tickets que se van a adquirir.

3 Confirmación y pago

Revisar las entradas en la parte inferior y presionar “Comprar”. Elegir el punto de retiro (punto de venta, Will Call o domicilio en ciudades disponibles) y seleccionar el medio de pago y verificar el correo electrónico sea el correcto. Por último, acepta términos y condiciones, ingresar datos de pago y confirmar la transacción.

4 Confirmación final

Al terminar de hacer la compra, llegará al correo electrónico con el que se registró el usuario de TuEntrada.com un email de confirmación con el número de orden, detalles de entradas y retiro. Si se indicó el retiro de forma física, imprimirlo y presentarlo en el punto de retiro con el DNI para recibir las entradas. Si se decidió por los tickets digitales, hay que descargar la app TuEntrada Wallet para gestionarlas.