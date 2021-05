Ocho comedias musicales para ver por streaming desde el living de casa

Nada mejor para mitigar la angustia que genera estos tiempos de pandemia y encierro que ver por streaming alguna comedia musical: hacen bien al alma y levantan el ánimo. Aunque ahora exista una oferta menor que el año pasado, siguen habiendo títulos importantes en todas las plataformas, tanto en la autóctona Teatrix como en las internacionales.

Gracias a la globalización del mercado del entretenimiento y a la conectividad general, hoy se puede ver un show de Broadway, del West End o de la avenida Corrientes desde cualquier dispositivo. La experiencia nunca será igual a la de un espectáculo en vivo, es cierto, pero se le acerca y también produce endorfinas. Las recomendaciones de LA NACION son:

Hamilton (Estados Unidos)

Esta versión filmada del musical más exitoso de los últimos tiempos en Broadway es más que el registro visual de una obra. Es un increíble montaje teatral-cinematográfico, que combina los mejores elementos del teatro en vivo con los últimos recursos del cine y el video, en aras de llevar el fenómeno en que se ha convertido Hamilton a los hogares de todo el mundo y brindar una experiencia única y emocionante. Hamilton es la historia de los Estados Unidos del pasado contada por los Estados Unidos del presente, con una banda sonora que combina el hip hop con el jazz, el R & y los sonidos de Broadway. Hamilton retomó la historia del padre fundador de los Estados Unidos Alexander Hamilton y al hacerlo creó un momento revolucionario en el teatro, por eso el musical ha tenido un profundo impacto en la cultura, la política y la educación de ese país. Filmada en el Richard Rodgers Theatre de Nueva York, en junio del 2016, la película transporta al público hogareño al mundo de Broadway de una forma excepcionalmente íntima. Con libro, música y letras de Lin-Manuel Miranda (creador también del musical In The Heights y coprotagonista del film El regreso de Mary Poppins) y la dirección de Thomas Kail, Hamilton está inspirada en el libro Alexander Hamilton de Ron Chernow. Si cabe alguna duda de la alta recepción y del reconocimiento que ha tenido este musical, ha obtenido 11 premios Tony y el Pulitzer al mejor musical del año, además del Grammy por su música y el Oliver Award en su versión inglesa. El elenco de Hamilton está estelarizado por Daveed Diggs como el marqués de Lafayette/Thomas Jefferson, Renée Elise Goldsberry como Angelica Schuyler, Jonathan Groff como el rey Jorge, Christopher Jackson como George Washington, Leslie Odom Jr. Como Aaron Burr y el mismo autor, Lin-Manuel Miranda como Alexander Hamilton. Disponible en Disney +, con subtítulos en español.

Juan Rodó y Candela Cibrián, en Drácula (versión 2011) Alejandra Palacios

Drácula (Argentina)

Es el musical argentino más exitoso de todos los tiempos y este septiembre cumple 30 años de su estreno en el Luna Park. Los padres de la criatura, se sabe, son Pepe Cibrián (autor del libro y las letras, y también director), Ángel Mahler (responsable de la música) y, no hay que olvidarlo, el inefable Tito Lectoure, quien se animó a desembolsar el millón de dólares que costó la producción original. La idea del dueño del Luna Park era presentar en el recinto de los deportes El fantasma de la ópera, suceso desde hacía años en Broadway y el West End, pero como no consiguió los derechos se inclinó por el proyecto de Cibrián/Mahler, basado libremente en la novela de Brian Stoker, que de alguna manera se le avecinaba.

Fue tal el suceso de Drácula en el Luna Park que después de esa temporada realizó allí mismo otras cuatro (en 1992, 1994, 1997 y en 2000). Durante esos años y después el espectáculo fue ofrecido en seis giras nacionales, también realizó dos temporadas en el teatro Ópera, dos en el Astral, una en el Roxy de Mar del Plata y otra en el teatro Del Lago de Villa Carlos Paz. Como corolario, el musical tuvo una extensísima gira celebratoria por sus 25 años, en 2016. A lo largo de todos estos años más de dos millones de personas vieron Drácula y no sólo en Argentina sino también en Brasil, Chile y España. La versión que se ofrece por streaming (filmada en la segunda temporada de la obra en el Astral) está protagonizada por el actor original (que siempre interpretó al conde Drácula), Juan Rodó, junto a Candela Cibrián, como Mina; Luna Pérez Lening, como Lucy; Leonel Fransezze (Jonathan), Adriana Rolla (Nani), Germán Barceló (Van Helsing) y Diana Amarilla (Posadera). Disponible en Teatrix.

Rent. Filmed Live On Broadway (Estados Unidos)

Rent es un musical de rock con libreto, música y letras de Jonathan Larson, basado en la ópera La Bohéme, de Giacomo Puccini. Su trama central gira en torno a un grupo de jóvenes bohemios que lucha por salir adelante en el East Village neoyorquino de principios de los años 90, bajo la constante amenaza del Sida.

El espectáculo fue presentado por primera vez en 1994 como un taller teatral del New York Theatre Worshop, el mismo escenario donde después se estrenaría el 13 de febrero de 1996. Larson nunca llegó a conocer el éxito de su obra. La madrugada del mismo día en que comenzaban las representaciones el joven compositor murió en su casa debido a un aneurisma no diagnosticado. Tras la buena acogida en el circuito alternativo, Rent dio el salto al Nederlander Theatre de Broadway, donde debutó el 29 de abril de 1996 y permaneció en cartel durante 12 años, recibiendo diferentes premios entre los que se incluyen el Pulitzer y el Tony al mejor musical. La grabación de su última función en Broadway (el 3 de febrero de 2009) es justamente la que ahora se puede ver vía streaming. El impecable elenco lo componen Will Chase (Smash), Adam Kantor, Renée Elise Goldsberry, Eden Espinosa, Michael McElroy, Rodney Hicks, Tracie Thoms y Justin Johnston. Disponible en Apple TV.

La brillante Karina K, en Yiya, el musical fuentes2fernandez Fotografias

Yiya, el musical (Argentina)

Este es un título ideal para los amantes de los musicales cómicos. La mítica historia de la asesina de Montserrat, famosa en los años 70, cobra vida en esta comedia musical del periodista y escritor Osvaldo Bazán, e invita a reír de principio a final por sus altas dosis de humor negro. El espectáculo, que fue dirigido por Ricky Pashkus, cuenta, además, con pegadizas canciones de Ale Sergi (del grupo pop Miranda) y un tremendo capolavoro de Karina K, que se adueña de su criatura y la transporta hasta límites inusitados. A su lado, también se destacan Fabián Gianola, Patricio Contreras y Tomás Fonzi, como el amante, el esposo y el hijo de Mercedes Bernardina Bolla Aponte de Murano, como se llamaba en realidad el personaje que ganó fama al envenenar (aunque ella nunca lo admitió) a tres amigas con unas “inofensivas” bombas con crema. El espectáculo, tal como fue concebido para el teatro El Nacional, hoy ya se puede disfrutar desde el living de casa. Disponible en Teatrix.

Shrek The Musical (Estados Unidos)

Es una comedia con música de Jeanine Tesore e historia y letras de David Lindsay-Abaire, basada en la película del estudio DreamWorks, Shrek (2001), y en el libro homónimo de William Steig (editado en 1990). Después de una temporada previa en Seattle, la producción original de Broadway abrió sus puertas en diciembre de 2008 y cerró después de 14 meses, ene enero de 2010. No le fue mal, pero la historia del ogro verde, gruñón y altamente territorial que ama la soledad hasta que descubre el amor no fue el exitazo que todos esperaban (al menos por la inversión que había demandado, la más alta hasta ese momento en Broadway: 25 millones de dólares). No obstante, el musical empezó a rodar por el interior de los Estados Unidos y luego de varias modificaciones se estrenó en el 2011 en el West End de Londres, esta vez con mayor suceso de crítica y público. Luego de haberse filmado la versión de Broadway (que cuenta en su elenco con una verdadera estrella de los musicales, como es Sutton Foster, en el rol de la adorable princesa Fiona, además de Brian D’Arcy James y Christopher Sieber) para su comercialización en los formatos DVD y Blu Ray, ahora se puede ver y juzgar también por streaming. Disponible en Netflix, con subtítulos en español.

Los Monstruos, con Mariano Chiesa y Natalia Cociuffo

Los monstruos (Argentina)

Es sin dudas un musical atípico, que en el momento de su estreno generó un cimbronazo en la cartelera local y luego arrasó con todos los premios posibles. En formato de musical, Los monstruos es una obra que interpela a los padres como ninguna otra había hecho en los últimos años. Claudio y Sandra saben que sus hijos tienen cualidades únicas, que los separan de la media, porque ellos son especiales… ¿o no es así? Es cierto que Patricio y Lola, los chicos en cuestión, tuvieron algunos problemas de conducta, que no hacen amigos fácilmente y que casi nunca los invitan a los cumpleaños. ¿Pero por esos son monstruosos? ¿O tal vez los monstruos sean los padres que en aras de protegerlos niegan la realidad y exponen a sus hijos a una normalidad que no les cabe? En fin, Los monstruos es un espectáculo para paladares fuertes, para un público exigente que busca en un musical mucho más que melodías pegadizas. Resultó ganadora de la convocatoria para proyectos de Teatro Musical de la Bienal de Arte Joven, en 2015, y luego de su estreno en el circuito comercial se alzó con los premios Florencio Sánchez, ACE, AADET y Hugo al Mejor Musical de la temporada 2015/16 y, en el caso del último premio, también conquistó el máximo galardón del año: el Hugo de Oro. Asimismo, todos sus hacedores ganaron innumerables trofeos: tanto Emiliano Dionisi por el libro y la dirección, como Martín Rodríguez por la música, y Mariano Chiesa y Natalia Cociuffo por sus maravillosas interpretaciones protagónicas. Disponible en Teatrix.

Falsettos, con Christian Borle y Andrew Rannells Joan Marcus

Falsettos (Estados Unidos)

Es un musical de William Finn (música y letras) y James Lapine (libro), que consta de dos partes bien diferenciadas (toda una rareza para un musical de Broadway), tituladas March of the Falsettos y Falsettoland. La historia de Falsettos se centra en Marvin, quien ha dejado a su esposa para estar con su amante, el joven Whizzer, y lucha por mantener unida a su familia. Gran parte del primer acto del musical explora el impacto que la decisión de Marvin ha tenido en el seno familiar. El segundo acto explora la dinámica familiar que evoluciona a medida que él y su esposa planean el bar mitzvah de su hijo. Los temas centrales del musical son la identidad judía, los roles de género y la vida gay a finales de los años 70 y a principios de los 80, tratando incluso del tema de la epidemia del Sida. Falsettos se estrenó en Broadway en 1992 y fue elogiado por la representación positiva de las estructuras familiares no tradicionales y luego nominado a siete premios Tony, ganando los correspondientes a mejor libro y mejor música. En 2016 el musical fue reestrenado en Broadway, con Christian Borle y Andrew Rannells en los papeles masculinos principales. Esta versión, que contó con cinco nominaciones a los Tony, es la que hoy se puede ver vía streaming. Disponible en Broadway HD.

She Loves Me, desde Broadway a Teatrix Joan Marcus

She Loves Me (Estados Unidos)

Se trata de “un musical romántico”, que ya lleva tres versiones en Broadway. La primera fue en 1963 y la segunda, de 1993, sirvió de inspiración para la película Tienes un e-mail, con Tom Hanks y Meg Ryan. Por último, en 2016 se conoció otra, muy exitosa, con Laura Benanti y Zachary Levi como la pareja del romance a la que alude el título de la obra. She Loves Me, con libro de Joe Masteroff, letras de Sheldon Harnick y música de Jerry Bock está basada en la obra teatral Parfumerie (1937), del autor húngaro Miklós László; y cuenta la historia de dos jóvenes, Amalia Balash y Georg Nowack, que trabajan juntos y se enfrentan permanentemente en una perfumería de Budapest, en la década del 30 y que, a la vez, tejen una historia de amor que crece en secreto. A su alrededor circulan varios personajes pintorescos, que avivan o entorpecen el romance, entre ellos la madura Ilona Ritter, que le valió el Tony como mejor actriz secundaria a Jane Krakowski (la recordada actriz de las series Ally McBeal y 30 Rock). El mensaje del espectáculo sería: el amor se puede encontrar en el lugar más inesperado y en la persona, teóricamente, más opuesta a uno. Disponible en Teatrix, con subtítulos en español.